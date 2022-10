Sfax: Opération de ranimation du circuit écologique les îles Kneiss

En marge de la 1ère édition du Forum de la biodiversité des îles Kneiss, lancé par l’Association de la continuité des générations (ACG) avec l’appui du Fonds méditerranéen ‘The MedFund), une opération de ranimation et d’enrichissement du circuit touristique desdites îles, situées dans la délégation de Gaiba (gouvernorat de Sfax), a été menée en présence des acteurs réginaux et des composantes de la société civile.

Cette opération de ranimation du circuit écologique s’inscrit dans le cadre du projet ” Les îles Kneiss rayonnent” financé par le Centre des activités régionales pour les aires spécialement protégées.

Au cours de cette manifestation les participants ont mis l’accent sur l’importance d’appliquer les différentes mesures pour préserver la faune et la flore de l’archipel, a fait savoir à l’agence TAP la présidente de l’ACG, Sana Taktak Keskes. Les acteurs concernés se sont accordés pour le réaménagement et le rafraîchissement du circuit des îles, qui a été lancé en 2014, et ceci afin de mieux l’exploiter dans le cadre d’une politique de promotion du tourisme écologique et d’implication des habitants locaux, a-t-elle ajouté.

Kneiss est un archipel de quatre petites îles situées à une cinquante de kilomètres au sud de Sfax, à savoir Bassila, Hajar, Laboua et Garbia.

Désigné “site Ramsar” en novembre 2007 et “réserve naturelle” depuis 1993, l’archipel se caractérise par la richesse de sa biodiversité maritime et végétale en plus de ses richesses archéologiques.