La location estivale a retrouvé son souffle après deux saisons de marasme immobilier. L’engouement atteint des chiffres record, notamment dans les stations balnéaires par ailleurs très prisées par les Tunisiens.

Une offre qui repart à la hausse

Selon l’étude menée par Mubawab Tunisie sur la période allant de mai à août 2022, il ressort que ce sont les gouvernorats de Nabeul et Sousse qui affichent la plus forte hausse.

Pour les appartements

Une nuitée en appartement coûte, en moyenne, 200 DT à Nabeul, 260 DT à Hammamet Ville, 270 DT à Kélibia, et respectivement 250 DT et 275 DT à Chott El Meriem et à El Kantaoui.

Dans les autres villes, le prix moyen de location par nuitée se situe en dessous des 200 DT, et c’est à Mahdia, Djerba et Monastir que l’on retrouve les appartements les moins onéreux avec une fourchette de prix qui varient entre 120 DT et 125 DT par nuitée.

Quant aux villas

Le segment villa avec piscine enregistre le plus grand succès.

Loin d’être à la portée de toutes les bourses et affichant un prix moyen de 855 DT pour une nuitée dans une villa avec piscine, la ville de Sousse s’impose comme la ville la plus chère du pays sur ce segment.

Le prix moyen de la location par nuitée pour une villa avec piscine s’avère légèrement moins élevé dans le gouvernorat de Nabeul avec des prix qui varient entre 685 DT (Hammamet), 600 DT (Nabeul) et 500 DT (Kélibia).

Par ailleurs, le prix médian d’une nuitée est évalué à 380 DT à Bizerte et 345 DT à Djerba.

Ces zones où la demande atteint son paroxysme

Si le classement est dominé par les villes du nord du pays, ce sont surtout les quartiers de la côte est du cap Bon qui s’imposent.

En effet, dans la catégorie villas et appartements, c’est sans surprise que Hammamet s’installe au sommet du palmarès de la ville la plus attractive, détrônant ainsi d’autres cités à l’instar de La Marsa, Bizerte nord et Raf-Raf.

Nabeul est talonnée, cette année, par Hammam Sousse et se hisse désormais en quatrième place.

Affichant une forte demande, Kélibia fait preuve de stabilité dans la catégorie villa (3e position). Dans la catégorie appartement, elle grimpe de quatre places depuis l’année dernière et se retrouve sur la seconde marche du podium.

Malgré la flambée des prix, la demande des vacanciers tunisiens est au beau fixe et enregistre une évolution globale de 114% par rapport à la même période en 2021, traduisant la relance du secteur suite à la crise sanitaire du Covid-19. Cela implique une augmentation considérable de 223% pour les appartements et 28% pour les villas.

Méthodologie

Ces observations concernant le bilan « location estivale 2022 » portent sur des logements destinés exclusivement à la location courte durée, annoncés sur Mubawab.tn entre mai et août 2022.

Les prix moyens sont calculés par zone géographique, dans l’ensemble et pour chacun des segments retenus pour les villas et les appartements, sur la base des annonces de location de vacances publiées sur le portail.

