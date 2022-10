Plus qu’un partenariat, c’est un “pacte“ que TotalEnergies Marketing Tunisie et Renault Trucks Tunisie ont signé ce mardi 11 octobre 2022. Il a été paraphé par Mutaz Nazzal et Ibrahim Debache, respectivement directeur général de TotalEnergies Marketing Tunisie et directeur général d’Ennakl Automobiles.

En effet, ce contrat de partenariat, entre les deux entreprises leaders dans leur secteur respectif, d’une durée de 5 ans, vient renforcer les relations de longue date avec le groupe Ennakl. Il s’inscrit dans une optique à long terme et va permettre aux deux partenaires de raffermir leur coopération sur la base d’une vision conjointe de qualité et de performance.

A rappeler au passage que TotalEnergies Marketing Tunisie et Ennakl Automobiles -représentant les marques Volkswagen, Volkswagen utilitaires, Skoda, Seat et maintenant Renault Trucks- travaillent ensemble depuis une dizaine d’années dans l’objectif de se développer et de poursuivre leurs efforts commerciaux.

C’est dans cette optique que « la société Ennakl Automobiles, plus précisément Renault Trucks, maintient son choix de TotalEnergies Marketing Tunisie en tant que partenaire et sa gamme de lubrifiants brandée « Renault Trucks Oils » totalement dédiée à Renault Trucks et fabriquée selon les exigences de ce constructeur », assure un communiqué de presse.

Ce partenariat vise aussi une politique et une stratégie dynamique en marketing.

« TotalEnergies, en concertation avec Ennakl Automobiles, contribuera au développement des services de proximité liés à la vidange ainsi que du matériel de gestion de la lubrification et apportera toute l’expertise et l’assistance nécessaires aux équipes d’Ennakl, en termes de technicité, spécificité et utilisation des lubrifiants », lit-on dans le communiqué.