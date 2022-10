Plus de 200 femmes et hommes d’affaires prennent part à la 4ème édition du Forum économique tuniso-libyen, organisé les 12 et 13 octobre 2022 à Sfax, à l’initiative du Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC), selon les organisateurs.

La délégation libyenne est dirigée par le ministre libyen des Communications, Mohamed Salem Al-Chahoubi, et celui du Travail et de la Réhabilitation, Ali Al-Abed Al-Rida.

La participation tunisienne est marquée par la présence de la ministre du Commerce et du Développement des exportations, Fadhila Rabhi, mais aussi de nombreux chefs d’entreprise, investisseurs et représentants des organisations professionnelles et structures tunisiennes d’appui à l’investissement.

La nouvelle édition du forum a pour objectif non seulement de favoriser la reprise du rythme des échanges bilatérales entre la Tunisie et la Libye, mais également la réalisation d’un partenariat intégrée et une réelle complémentarité économique entre les deux pays, indique la ministre du Commerce à l’ouverture de la manifestation.

Elle a souligné la nécessité d’accorder une importance particulière aux secteurs prioritaires, tels que l’énergie, le transport, la construction, les opérations financières et douanières, la santé, l’industrie pharmaceutique et les services.

L’amélioration davantage de la coopération économique bilatérale exige le renforcement de la coopération et de la coordination entre les deux pays et une meilleure exploitation des moyens disponibles en matière des compétences et des services logistiques, a-t-elle ajouté.

Elle a fait savoir que la haute commission mixte se réunira au cours de la prochaine période, appelant les entreprises professionnelles et les chambres d’industrie et du commerce à réexaminer les accords bilatéraux en vue de les adapter avec le développement des relations bilatérales.

Selon Rabhi les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Libye ont atteint 2031 millions de dinars au cours de 8 premiers mois de 2022, contre 1215 MD au cours de la même période de 2021.

L’évolution des échanges commerciaux bilatéraux en 2022 est à même d’encourager les entreprises de deux pays à travailler ensemble pour conquérir les marchés africains, note de son côté Mohamed Salem Al-Chahoubi.

Il a passé en revue les points forts et de complémentarité entre les économies de deux pays citant les facteurs géographiques, le réseau des télécommunication et des routes ainsi que les zones de libre échange, soulignant l’importance d’adopter un plan de travail commun entre les structures économiques et professionnelles des deux pays, en vue de donner une impulsion à l’investissement industriel mixte et aux échanges commerciaux.

Pour sa part, le ministre du travail et de la réhabilitation Ali Al-Abed Al-Rida a mis l’accent sur la nécessité d’adopter à l’issue du forum, des recommandations concrètes dans les domaines de l’énergie alternative et le commerce de transit, objets d’accords bilatéraux. Il a fait remarquer que la mise en oeuvre de ces accords est confrontée à des difficultés bureaucratique et douanières, appelant à charger une commission de les aplanir.

Le président du Conseil d’affaires tuniso-africain Anis Jaziri, a de son coté, estimé que ces difficultés peuvent devenir des opportunités à la lumière de la crise économique et énergique mondiale, ajoutant que la Tunisie et la Libye peuvent servir de plateformes pour l’approvisionnement de l’Europe en énergie.

Quant au chef du bureau du Conseil d’affaires tuniso-africain à Sfax, Mohamed Lahiani, il a affirmé que le développement des relations commerciales tuniso-libyennes est de nature à favoriser le développement des transactions des entreprises tunisiennes avec les pays de l’Afrique sub-saharienne.

Pour ce responsable, la crise économique actuelle peut donner lieu à des opportunités de partenariat et de création de projets mixte.

Au programme de ce forum réussis que connait le Pou à l’issue de cette manifestation figurent des ateliers de travail sur “la route du Sahara Misrata, Sebha, Aghadir, pour accéder aux marchés de l’Afrique saharienne”, le rôle des zones franches dans le développement des échanges commerciaux tuniso-libyens”, “Développement de l’énergie alternative, un moyen pour faire de la Tunisie et de la Libye des fournisseurs de l’Europe. Des rencontres de partenariat B2B, entre les hommes d’affaires tunisiens et libyens sont également programmées dans le cadre de ce forum.