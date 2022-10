L’UNESCO a lancé, le 10 octobre, un appel à candidatures pour participer à la 19e édition du Prix UNESCO-Sharjah pour la culture arabe ouvert aux candidats ayant une réputation internationale par une action méritoire.

Les créateurs et les institutions oeuvrant pour la promotion de la culture arabe peuvent présenter leurs candidatures, au plus tard le 31 décembre 2022.

Les candidatures ne peuvent être soumises qu’en ligne, par courriel au secrétariat du Prix, prix.sharjah@unesco.org avec le nom et le courriel de la personne ou l’institution candidate.

Le secrétariat du Prix enverra, par la suite, tous les renseignements nécessaires concernant les procédures de soumission à la personne concernée et donnera accès au formulaire en ligne.

L’UNESCO encourage à proposer des candidats qualifiés qui méritent d’être reconnus pour leurs réalisations littéraires, scientifiques ou artistiques, ainsi que pour leur diffusion mondiale de la culture arabe. L’organisation onusienne encourage également “à proposer des femmes ou des jeunes gens pour ce prix, de sorte à ce que la liste des candidats reflète l’engagement de l’UNESCO envers la jeunesse et sur les questions de genre”.

Le prix offre une récompense de 60 000 dollars (USD), répartis à parts égales entre les deux lauréats sélectionnés sur recommandation d’un jury international qui sera créé à cet effet.

Pour commémorer la désignation de la ville de Sharjah (Emirats arabes unis) en tant que Capitale culturelle de la région arabe en 1998, l’Emirat de Sharjah avait proposé à l’UNESCO de créer un prix. Il est décerné chaque année à des organisations ou à des individus, l’un du monde arabe et l’autre d’un pays non-arabe, qui ont apporté une contribution significative au développement, à la diffusion et à la promotion de la culture arabe dans le monde.

Le Prix UNESCO-Sharjah a couronné, depuis 2001, les efforts de seize personnalités, réparties dans les différents continents, en reconnaissance de leur contribution, chacun dans sa discipline, à l’art et à la culture arabes, soit pour leur participation à la diffusion de ces derniers à l’extérieur du monde arabe.

Les lauréats des 17e et 18e éditions ont été récompensés fin mai 2022. Sliman Mansour (Palestine), l’un des artistes les plus influents en Palestine aujourd’hui, et Silvia Alice Antibas (Brésil), directrice de la Chambre arabo-brésilienne de la culture sont les lauréats de la 17e édition.

Le prix de la 18e édition a été décerné à l’écrivaine et poétesse Dunya Mikhail (Etats-Unis d’Amérique / Iraq), et à l’actrice suédoise d’origine syro-irakienne Helen Al-Janabi (Suède).

Deux Tunisiens sont parmi les lauréats des précédentes éditions dont AbdelwahBouhdiba, chercheur et professeur de sociologie à l’Université de Tunis qui avait aussi dirigé l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit Al Hikma.

Le prix lui a été attribué en 2004, ex aequo, avec l’historien espagnol Juan Vernet Guinès qui est un grand spécialiste de la science arabe et de l’évolution de la science- en particulier l’astronomie et la cartographie- du Moyen-âge et de la Renaissance.

En 2016, le calligraphe franco-tunisien El Seed était le lauréat de la 14ème édition du prix UNESCO-Sharjah pour la culture arabe, ex-aequo avec l’Egyptienne Bahia Chiheb, l’artiste designer et historienne d’art.

La cérémonie de remise du Prix UNESCO-Sharjah pour la culture arabe se tient chaque année au Siège de l’UNESCO à Paris.