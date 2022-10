Les travaux du nouveau centre de santé de base de Oued Roumine à Menzel Abderrahmane de la délégation de Menzel Jemil (gouvernorat de Bizerte) ont été finalisés. C’est ce qu’a déclaré, mardi 11 octobre 2022, le délégué de Menzel Jemil, Mohamed Ben Jadou, cité par la TAP.

Moyennant une enveloppe de 460 mille dinars, le nouveau dispensaire s’inscrit dans le cadre du programme de développement intégré de la délégation de Menzel Jemil et se compose de salles de soins, une salle de médecin, une salle de sage-femme, une salle d’accueil, une pharmacie et des unités sanitaires, selon la même source.

A noter que le programme de développement intégré de la délégation de Menzel Jemil inclut 4 projets : deux projets finalisés, à savoir le dispensaire de Oued Roumine et celui de Boujarjir de la délégation de Ghezala, a affirmé le coordinateur régional du programme, Nejib Dakhli,; quant au 3ème projet, il concerne la construction du centre de protection de la femme et de l’enfant de la délégation d’El Alia et il est en cours de finalisation moyennant un coût global de 700 mille dinars.

Les mesures administratives sont en cours pour l’annonce de l’appel d’offre pour la réalisation du 4ème projet programmé relatif à la construction d’un centre de santé de base dans la localité de Chalaghmia de la délégation de Menzel Bourguiba moyennant une enveloppe d’environ 300 mille dinars.