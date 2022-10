L’ouverture sur la culture des pays hispanophones, c’est le thème des “Journées d’études espagnoles : Tunisie, Colombie, Espagne” qui sont organisées les 10, 11 et 12 octobre à la Faculté des lettres, des arts et des humanités de La Manouba.

Ce rendez-vous culturel est organisé à l’initiative de la Faculté de La Manouba, en partenariat avec l’Union des écrivains tunisiens (UET), les ambassades d’Espagne et d’Argentine et plusieurs pays et institutions académiques partenaires.

Les ambassadeurs espagnol et argentin, respectivement Guillermo Ardizone et José Maria Arbilla, ont évoqué un partenariat académique assez riche entre leurs pays respectifs et la Tunisie. Ils ont souligné l’importance de renforcer les divers volets de ce partenariat à travers la multiplication des échanges académiques et culturels multilatéraux.

Plusieurs académiciens présents

Ridha Mami, président du département espagnol à la Faculté de La Manouba, a fait savoir que 39 académiciens d’Espagne, de Colombie, de Cuba et de Tunisie, en plus d’étudiants dans des facultés tunisiennes (Sfax et Moknine) prennent part à cet événement.

” Ces rencontres s’inscrivent dans le cadre de nos efforts à jeter les ponts d’un dialogue permanent avec les pays hispanophones pour davantage d’ouverture sur leurs cultures “, a déclaré cet enseignant en langue et littérature espagnoles à l’Université de La Manouba.

Méconnaissance des pays hispaniques par les Tunisiens

La connaissance des Tunisiens sur ces pays se limite ” aux années 60 et 70 et l’époque des dictatures et les putsch militaires “, a-t-il estimé. Les grands progrès économiques, technologiques et scientifiques qu’enregistrent ces pays demeurent inconnus chez nous, a-t-il expliqué.

Il a jouté que ce dialogue culturel ouvre aussi une fenêtre sur la Tunisie en vue de renforcer le partenariat culturel avec ces pays, sur la base d’un rapprochement intellectuel et littéraire, par le biais de nos intellectuels et leurs homologues latins.

A noter également au passage que Ridha Mami est président de l’Association tunisienne des diplômés en langue et littérature espagnoles. Ce poète, académicien, traducteur et hispanisant est lauréat du prix international “Ibn Arabi” de la littérature arabe pour l’année 2018 pour l’ensemble de son oeuvre dans le domaine de la littérature arabe.

Enfin, parmi les thèmes abordés figurent “la réalité et la fiction dans la littérature” qui était le thème de la conférence inaugurale, et “La Tunisie et l’Espagne : carrefours à historiques”. Les conférenciers ont abordé la question de l’exil et le parcours des réfugiés espagnols en Tunisie durant la dictature et ceux qui l’ont précédé, des siècles auparavant, parmi les maures.