La Première ministre française, Elisabeth Borne, effectue une visite de 48 heures en Algérie, les 9 et 10 octobre 2022.

Et comme le président Emmanuel Macron en août dernier, la Première ministre se dit elle aussi “déterminée à construire une relation renouvelée entre les deux pays“ (France et Algérie), rapporte l’agence algérienne de presse (APS). Et dans ce cadre, il a qualifié la 5ème session du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN) algéro-français de “signe fort“ et d’une “étape pour bâtir des coopérations plus denses entre les deux pays“.

Elle ajoute que « ma visite en Algérie ancre une nouvelle dynamique et un cycle durable qui profitera à nos deux peuples et leurs jeunesse ». Selon la Première ministre de France, « l’atmosphère de confiance et de fraternité qui a caractérisé la 5ème session de ce CIHN est à l’image de l’engagement de la mise en œuvre d’une relation renouvelée entre les deux pays, dans le sillage de la rencontre historique entre les présidents des deux pays en août dernier… ».

A noter que Elisabeth Borne est accompagnée dans cette de visite de 15 membres de son gouvernement, ce qui «… témoigne de notre volonté conjointe de mettre concrètement en œuvre cet engagement durable qui profitera en premier lieu aux citoyens des deux pays ».

Ceci montre combien la France tient à renforcer ses relations sans doute avec son plus grand partenaire économique en Afrique.