Au cours d’une séance de travail, vendredi 7 octobre 2022 au ministère de la Santé, la Fédération générale de la santé est parvenue à un accord avec le ministère de tutelle pour examiner ses revendications dont la reprise des travaux de la commission chargée de l’élaboration du statut des agents de la santé.

En vertu de cet accord, le ministère s’engage à accélérer la titularisation des agents contractuels et temporaires par le biais d’une commission qui sera chargée du parachèvement de cette opération, selon un communiqué publié samedi.

L’accord stipule également la publication des résultats des promotions sur dossier et du décret relatif à la prime de la rentrée scolaire des enseignants dans le secteur paramédical.

Un atelier technique se tiendra entre le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministère de la santé et la fédération générale de la santé pour assurer la liaison entre le processus professionnel et scientifique et ouvrir de nouvelles perspectives aux agents de la santé.

Il a également été convenu de lancer un office des œuvres sociales au profit des agents et cadres de la santé, outre la création d’une direction des soins au sein de la direction centrale.

La Fédération générale de la santé a souligné que le mouvement de mutation reprendra après l’organisation d’un concours au profit du cadre paramédical en 2023.

La séance de travail s’est déroulée en présence du ministre de la Santé, Ali Mrabet, et du secrétaire du secrétaire général adjoint de l’UGTT chargé de la fonction publique, Mohamed Chebbi.