Une transformation positive à la fois pour l’humanité et pour la planète, c’est le message central de la Journée mondiale du tourisme (JMT) 2022.

C’est l’Indonésie qui a accueilli les célébrations officielles à Bali, destination très prisée. Celles-ci ont rassemblé des dirigeants des secteurs public et privé, avec une large participation de ministres du tourisme jamais enregistrée dans l’histoire de la Journée mondiale du tourisme. La Journée a été fêtée par les acteurs du tourisme du monde entier, dans leurs pays, unis autour du thème arrivant à point nommé : repenser le tourisme et transformer le secteur.

Une occasion à saisir

En ouvrant les célébrations, le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a insisté sur le fait qu’il y avait, pour le tourisme, une occasion exceptionnelle à saisir de faire une pause pour engager une réflexion et un travail de recalibrage : « Partout dans le monde, la reprise du tourisme crée de l’espoir. Il n’y a pas de secteur plus transversal et plus humain que le nôtre. Il est lié à quasiment tous les aspects de nos vies – et à tout ce qui compte pour nous. Le potentiel du tourisme n’a jamais été aussi largement reconnu qu’aujourd’hui. À nous de faire en sorte qu’il se matérialise ».

Aux côtés de l’OMT pour souligner le potentiel du tourisme de produire des changements de vaste portée, le ministre indonésien du Tourisme, Sandiaga Uno, a fait observer : « Les atouts les plus importants du tourisme sont la population et la planète. Nous devons assurer à l’une et à l’autre tout le soutien voulu ».

À Bali, l’OMT a félicité l’Indonésie d’agir, par-delà les déclarations, en prenant des mesures concrètes pour transformer le tourisme, notamment en devenant le premier pays de la région Asie-Pacifique à se rallier à l’ambitieuse Déclaration de Glasgow sur l’action climatique dans le tourisme et à ses objectifs pour atteindre zéro émission nette du secteur d’ici 2050 au plus tard.

Est aussi venue s’ajouter la voix du secrétaire général de l’ONU, António Guterres : « Le tourisme est capable de favoriser l’inclusion, protéger la nature et promouvoir l’entente entre les cultures. Nous devons repenser et réinventer le secteur pour en assurer la durabilité ».

L’OMT lance le 1er rapport de la Journée mondiale du tourisme

Pour marquer cette Journée, l’OMT a lancé son premier Rapport de la Journée mondiale du tourisme, le premier d’une série annuelle de mises à jour et d’analyses concernant le travail de l’Organisation pour guider le secteur. Ce tout premier rapport a pour titre «Repenser le tourisme : de la crise à la transformation», en référence au thème très opportun de la JMT 2022 et à la crise sans précédent qui a frappé le secteur en 2020.

Le rapport passe en revue l’action de l’OMT pour assurer l’unité du secteur face à la crise, être en première ligne de la riposte et jeter les bases d’un avenir plus inclusif et plus résilient. On y trouve des actualisations sur le travail mené dans chaque région du monde et dans les domaines clé de l’égalité des genres, la durabilité et l’action pour le climat, la gouvernance du tourisme, les investissements et l’innovation…