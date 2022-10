Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de développement des paiements digitaux en Tunisie et de son rôle de catalyseur en la matière, la Banque centrale de Tunisie a organisé, en collaboration avec la Banque Mondiale, le mercredi 28 septembre 2022 un workshop sur la thématique « Développement des paiements électroniques (APE) en Tunisie : Enjeux et opportunités ».

Regroupant des représentants de parties prenantes de l’écosystème des paiements du secteur public et privé, l’événement a constitué un forum de discussions et d’échanges de points de vue quant aux contraintes à la promotion de l’acceptation des paiements ainsi que des propositions de solutions et de leviers pour booster cette activité.

Le DG du développement et de la Surveillance des systèmes et moyens de paiement à la Banque centrale de Tunisie (BCT) a rappelé la vision stratégique de l’Institut d’émission pour le développement des paiements digitaux et sa déclinaison en projets.

Il a en outre invité les présents à contribuer activement à la concrétisation desdits projets tout en précisant que l’institut d’émission est à l’écoute de toute proposition émanant de l’écosystème, de nature à alimenter sa stratégie.

Partageant le programme d’assistance technique à la Banque Centrale en matière de paiements, les représentants de la Banque Mondiale ont passé en revue l’ensemble des projets en cours, notamment la digitalisation des paiements gouvernementaux, les rémittences (Green-back) et le rapport Global Findex de 2021.

En outre, ils ont présenté les fondamentaux de la politique de promotion de l’acceptation des paiements électroniques en s’appuyant sur des benchmarks.

A l’issue desdites présentations, les équipes de la BCT et de la Banque Mondiale ont organisé un forum de discussions entre les parties présentes sur les freins à la promotion de l’acceptation des paiements électroniques en Tunisie et les voies de résolutions sur le plan réglementaire, institutionnel et les réformes nécessaires à adopter en la matière.

Une restitution des recommandations à soumettre aux autorités compétentes a été faite à l’issue de ce forum de discussions.