Sortie du dernier numéro de notre hebdomadaire WMC LeMag 116 du jeudi 29 septembre 2022.

Au sommaire de cette édition :

Tunisie : Sur fond de marasme économique, un accord salvateur UGTT – Gouvernement ?

Presque 17 milliards de dinars de déficit de la balance commerciale, dépassant celui de toute l’année 2021, un peu moins de 500 millions de dinars de déficit budgétaire à fin juin 2022, mais c’est en grande partie parce que l’Etat ne paye pas ses créanciers. Alors que les recettes enregistrent un niveau de réalisation de l’ordre de 50%, celui des dépenses ne dépasse pas les 35%.

Tunisie – An 12 de la transition : Les libertés seraient l’unique butin de la révolution

La Fondation Mohamed Ali Hammi (FMAH, ex-Acmaco) a tenu, les 2, 3 et 4 septembre 2022 à Gammarth (banlieue de Tunis) sa 29ème université d’été, sur le thème : «le devenir de la transition démocratique en Tunisie, 12 ans après – Bilan et alternatives : pour un nouveau modèle de gouvernance».

Radhi Meddeb : La Tunisie traverse une crise multiforme et extrêmement complexe depuis de longues années

La gravité de la présente crise économique en Tunisie n’a d’égale que l’incapacité des gouvernants, à ce jour, à mettre en place des stratégies efficientes sur le moyen et le long termes et d’adopter les bonnes recettes pour assurer la relance économique et prévenir une récession profonde dont le pays ne sortira pas indemne.

Marouene Ben Slimene, DG de l’ATFP : «A travers la formation professionnelle, nous voulons redonner de l’espoir à nos jeunes»

Cent-trente-six (136) centres de formation et un budget de près de 450 millions de dinars. Trop peu de moyens pour une mission importante. Un défi que Marouene Ben Slimene, DG de l’ATFP (Agence tunisienne de formation professionnelle) compte bien relever. « Notre objectif n’est pas de former les jeunes et les lâcher dans la nature. Nous les formons, accompagnons et les aidons à réussir leur vie professionnelle et personnelle ».

La Tunisie prépare le renforcement son système de protection sociale

La Tunisie œuvre à renforcer son système de protection sociale à travers un programme de réformes et à préparer la transition vers les nouveaux modes de travail, a fait savoir, dimanche, le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi, dans son discours prononcé lors de la 48ème conférence arabe du travail qui se tient du 18 au 25 septembre au Caire en Egypte.

“Jaou photo” dévoile les grandes lignes de son édition 2022

Le festival Jaou photo 2022, devenue la première Biennale internationale de photographie en Tunisie, promet d’être une plateforme de rencontres, d’échange et de dialogue artistique et culturel. Près de 160 photographes et artistes de plus de 45 pays prendront part à Jaou Photo qui se tiendra dans plus de 15 espaces, avec le soutien de partenaires tunisiens et étrangers.