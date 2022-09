Des rencontres en mode BtoB entre le grand groupe allemand de vente par correspondance d’habillement “Otto International” et un pool d’industriels tunisiens de jean et denim se sont tenues dans l’après-midi de jeudi 29 septembre 2022 à la Maison de l’exportateur à Tunis.

D’après le Centre de promotion des exportations (CEPEX), “cette action s’inscrit dans le cadre de la synergie entre le siège central du CEPEX et son réseau de représentations à l’étranger, et pour le cas présent celle de Milan, qui ambitionne de générer des opportunités d’exportation et de partenariat industriel en faveur du tissu productif et exportateur tunisien”.

Les représentantes de la branche milanaise de ce groupe, en l’occurrence “Otto International Scan-Thor” en charge du marché italien et tunisien se sont ainsi, entretenus, avec des producteurs tunisiens de jean qui étaient munis de leurs échantillons et dernières collections et créations.

” Force est de constater que le créneau de la vente en ligne et par correspondance a connu son apogée à l’occasion de la crise de Covid-19 (2020-2021) qui a notamment sévit en Europe et particulièrement en Italie. Nonobstant qu’elle s’est considérablement estompée, elle a tout de même bouleversé certaines pratiques et laissé une empreinte indélébile dans le comportement du consommateur au grand bonheur des acteurs du commerce électronique”.

Surfant sur cette vague, Otto International a vu ses commandes exploser en l’espace de deux ans et s’est trouvé contraint à s’accommoder de ce développement exponentiel.

La Tunisie est revenue à nouveau sur les radars étant donné qu’elle cristallise plusieurs facteurs avantageux à l’instar de la proximité géographique, terreau du fast-fashion, la flexibilité de l’offre, le savoir-faire incontestable de l’appareil productif ou du moins d’un bon nombre d’usines. Au cours de cette visite, c’est la filière du jean qui a été au centre des intérêts de la filiale italienne du groupe, compte tenu des performances indéniables réalisées par la Tunisie (4ème fournisseur mondial de l’Union européenne avec 17,7 millions de pièces en 2021 et 1er fournisseur de l’Italie avec une part de marché de 29%)”.

“De toute évidence, cette visite fera des émules dans la mesure où le groupe compte étendre très prochainement sa prospection à d’autres filières d’habillement telles que le prêt-à-porter, le jersey, la bonneterie, les chaussures et le linge de maison”, a fait savoir le CEPEX.