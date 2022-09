Le ministre tunisien du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, appelle à la concrétisation du programme exécutif pour la période 2023/2025, à savoir la promotion et la communication touristique entre la Tunisie et l’Algérie.

Intervenant lors d’un entretien tenu, mercredi à Alger, avec son homologue algérien, Yassine Hamadi, il a fait état de l’importance de mettre en place un partenariat entre les institutions de formation des deux pays, outre l’organisation de sessions de formation, précise un communique du ministère du tourisme.

Belhassine a également évoqué la nécessité d’élaborer un plan de travail qui permettra de mettre en place des circuits touristiques communs ; à l’égard des circuits culturels, religieux, écologiques….

Il s’agit en outre de renforcer la cadence des vols aériens reliant les deux pays en coordination avec les ministres tunisiens et algérien du transport.

Le ministre algérien du tourisme a pour sa part réitéré la volonté de développer davantage la coopération entre les deux pays notamment la coopération bilatérale dans le secteur touristique