La Commission européenne a annoncé, jeudi, avoir alloué une enveloppe totale de 233 millions d’euros à des projets stratégiques à travers l’Europe, visant à contribuer à la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux de l’UE.

Ces douze projets phares, récompensés dans dix États membres, sont financés dans le cadre du programme LIFE et ont pour but de soutenir la mise en œuvre des ambitions environnementales et climatiques de l’UE dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, souligne la Commission dans un communiqué.

Ces projets stratégiques devraient mobiliser des fonds supplémentaires substantiels provenant d’autres sources de l’UE, notamment des fonds agricoles, structurels, régionaux et de recherche, ainsi que des gouvernements nationaux et des investissements du secteur privé, indique l’Exécutif européen.

Le financement accordé à ces douze projets stratégiques aidera la Bulgarie, la Tchéquie, l’Irlande, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lituanie, l’Autriche, la Pologne et la Finlande à atteindre leurs objectifs environnementaux et climatiques nationaux alors qu’ils augmentent leur contribution à la transition verte de l’UE, ajoute-t-on.

En matière d’environnement, les projets retenus bénéficieront, entre autres, aux écosystèmes marins avec des plans visant à désigner au moins 30 % des territoires marins irlandais comme zones marines protégées, en plus de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air dans la région polonaise de Podkarpackie.

Six autres projets ont également été sélectionnés pour valoriser la nature et la biodiversité, alors que d’autre projets sont axés sur le changement climatique, notamment un projet qui aidera la Finlande à devenir neutre en carbone d’ici 2035 et un projet transfrontalier entre l’Espagne, la France et Andorre visant à accélérer l’adaptation climatique dans les Pyrénées.

Le programme LIFE est l’instrument de financement de l’UE pour l’environnement et l’action climatique. Depuis 1992, ce programme a cofinancé plus de 5.500 projets verts dans toute l’UE et dans des pays tiers.

Pour la période 2021-2027, la Commission a augmenté le financement de ce programme de près de 60 %, jusqu’à 5,4 milliards d’euros, et a inclus le nouveau sous-programme de transition vers les énergies propres.