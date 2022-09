La Société de l’environnement, de plantation et de jardinage de Kébili a démarré l’exécution de ses activités avec l’exploitation et l’aménagement d’une ferme pour la plantation d’un potager et d’une pépinière.

A ce sujet, le PDG de la société, Maher Sghairoun, a indiqué à l’agence TAP que malgré les difficultés financières de l’entreprise, les agents ont démarré les différentes actions de débroussaillage de la terre pour lancer la saison de la culture et ceci dans le cadre de la pérennité de la société et le renforcement de ses revenus.

Dans le même contexte, une session de formation au profit des cadres et des techniciens a été organisée en plus de la signature de plusieurs accords de partenariat avec notamment l’Office de l’Elevage et des Pâturages, l’association Royaa pour le développement et le groupement de développement agro-pastoral de Zaafrane.

Selon la même source, la société œuvre aussi pour la signature d’un contrat avec la municipalité de Kébili pour un projet de réaménagement de plusieurs espaces verts dans la région.