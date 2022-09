La Banque de Tunisie lance BTNET BUSINESS PLUS, sa nouvelle solution 100% digitale dédiée aux entreprises Grâce à sa stratégie de développement et à son positionnement innovateur, la BT continue sur sa lancée de consolidation stratégique dans le domaine du digital, dont elle est pionnière depuis 1998, en élargissant ses offres de services digitaux.

Afin d’offrir aux entreprises des solutions digitales regroupant plusieurs services de banque à distance en vue de mieux répondre à leurs besoins, la Banque de Tunisie lance BTNET BUSINESS PLUS, une nouvelle solution 100% digitale dédiée spécialement aux entreprises et groupes de sociétés les accompagnant dans leur transformation digitale.

Il s’agit d’une solution encore plus efficace et plus innovante que l’ancienne version, conçue selon les meilleurs standards internationaux en la matière. En effet, grâce à cette nouvelle solution, la Banque de Tunisie met à la disposition des responsables des entreprises une panoplie de services digitaux, qui leur permet de gérer leur trésorerie, de suivre les comptes ouverts chez la Banque et d’initier des transactions bancaires en local ou vers l’étranger d’une manière souple, conviviale et sécurisée.

Les avantages de BTNET BUSINESS PLUS

La nouvelle solution BTNET BUSINESS PLUS rend les transactions plus rapides, fluides et sécurisées tout en offrant une séparation des rôles entre les différents collaborateurs de l’entreprise en tenant compte des opérations de saisie, rapprochement, validation et signature des ordres. Elle propose une autonomie totale dans la gestion des profils des utilisateurs en séparant les prérogatives de la création des utilisateurs et l’attribution des habilitations selon la politique interne de l’entreprise.

De plus, la solution offre une plateforme homologuée par l’agence nationale de certification électronique TUNTRUST pour les opérations de signature électronique (TOKEN, DIGIGO) ainsi qu’une sécurité renforcée selon les normes en vigueur par le biais des échanges cryptés et une gestion sécurisée en se basant sur le principe de validation des quatre yeux (saisie puis validation).

Pour faciliter les échanges à l’international, la BTNET BUSINESS PLUS donne aux entreprises la possibilité d’effectuer plusieurs types d’opérations, entre autres, les virements à l’étranger avec ou sans titres domiciliés, les virements via les fichiers MT101, d’envoyer et de suivre des demandes de crédits documentaires, de répondre aux notifications sur les virements reçus de l’étranger, et de domicilier en temps réel les titres de commerce…

La solution offre également une interface dédiée pour la validation et la signature des ordres de banque. Cette interface est destinée aux décideurs afin de leur offrir plus de confort et un gain de temps dans la gestion de leurs tâches (accès direct à l’information).

Comment y adhérer ?

La nouvelle solution est dédiée aux clients corporate de la Banque de Tunisie. Pour bénéficier de ce nouveau service, veuillez contacter votre agence, une fois la procédure d’adhésion finalisée et la convention BTNET BUSINESS PLUS signée, vous recevrez les paramètres nécessaires vous permettant l’accès à cette nouvelle solution digitale.