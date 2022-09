Après le franc succès des précédentes éditions du concours de création de startups AT’venture, ATUGE Entrepreneurs voit plus grand et ambitionne d’organiser l’un des plus grands évènements de l’année de l’ATUGE France et qui aura lieu le 15 octobre 2022.

Successeur de l’historique finale du concours AT’venture qui rassemblait les porteurs de projets de startups, la diaspora et en particulier la communauté des anciens de grandes écoles, les investisseurs et les acteurs de l’entrepreneuriat tunisien, ce nouvel évènement phare de l’association sera l’occasion d’élargir ce format de pitchs des finalistes pour inclure un espace de networking, des tables rondes, des conférences et des moments d’échanges avec des acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial tunisien et français.

Le Grand Forum de l’Entrepreneuriat Tunisien se tiendra dans le prestigieux cadre historique de l’école Sciences Po Paris, au cœur du 7ème arrondissement, amplement réputé comme le plus grand campus universitaire d’une capitale européenne.

Cette nouvelle édition, qui rassemblera plus de 1000 participants tout au long de la journée, se veut fidèle aux fondements de l’ATUGE : être un lieu d’échanges, de partage et d’inspiration, à la rencontre des deux rives de la Méditerranée, et cela à travers un nouveau format innovant et enrichi.

Pour cette année, l’ATUGE France a choisi d’inscrire cette rencontre sous le signe de la promotion de l’entrepreneuriat tunisien. Elle vise également à créer un pont d’échanges entre les écosystèmes entrepreneuriaux tunisiens et français et à encourager la diaspora tunisienne à investir dans les startups tunisiennes.

La thématique de l’événement étant ancrée dans l’actualité, dans une phase de transition post-Covid19 où de nombreux débats émergent sur l’avenir économique et social du pays, les compétences tunisiennes à l’étranger jouent un rôle primordial dans l’avenir de la Tunisie.

À travers ce grand forum de l’entrepreneuriat, le club ATUGE Entrepreneurs ambitionne de mettre la lumière sur le développement des activités des Startups tunisiennes, en Tunisie et à l’étranger, mais également sur l’investissement de la diaspora dans les startups tunisiennes et son implication dans le développement de l’écosystème et enfin, sur le tissage de liens et coopérations entre structures d’accompagnement tunisiennes et françaises.

Le programme, qui s’étendra sur une journée entière, s’articulera autour de divers moments clés.

Dans un premier temps, nous proposerons une série de trois ateliers qui se succèderont entre la matinée et le début d’après-midi. Un premier atelier axé sur l’Entrepreneuriat Social et Solidaire aura lieu. Le deuxième atelier sera animé par des experts tunisiens et internationaux et s’articulera autour de la Fintech. Enfin, un troisième atelier traitera le sujet des levées de fonds VC en Afrique.

Ensuite, se tiendra la Finale du programme d’incubation et concours AT’Venture de l’ATUGE Entrepreneurs dans sa 13ème édition durant laquelle les 6 startups finalistes vont pitcher devant le public et les membres du Jury.

Enfin, le programme sera couronné par une conférence sous forme de plénière abordant la thématique de l’investissement de la diaspora tunisienne dans l’écosystème entrepreneurial tunisien, et qui réunira des acteurs institutionnels et des secteurs privés et publics.

Tout au long de la journée, tous les participants pourront accéder à un espace d’expositions et de networking dédié aux startups tunisiennes appelé “Village Startups” et aux sociétés partenaires de l’ATUGE qui sera aménagé par l’équipe organisatrice afin de présenter leurs produits et solutions innovantes. Plusieurs acteurs de la société civile en France, partenaires de l’ATUGE, seront également présents dans le cadre d’un Village Associatif, où ils partageront leurs actions dans divers domaines tels que la culture, l’éducation, etc. en faveur de la Tunisie.

Afin de privilégier le networking et les moments de partage, un cocktail exclusif aura lieu après la clôture du forum et sera dédié aux partenaires de l’ATUGE, mentors du programme AT’Venture, intervenants, candidats du concours et startups inscrites.

Pour plus d’informations et inscription (obligatoire), vous pouvez vous rendre sur le site de l’évènement sur la plateforme Evey via ce lien : https://atuge.evey.live/conferences/grand-forum-de-l-entrepreneuriat-tunisien/pages/accueil

L’événement sera en ligne sur la plateforme Evey et des stands virtuels sont déjà disponibles pour les startups cherchant la visibilité et l’interaction avec la diaspora tunisienne et l’écosystème entrepreneurial français.