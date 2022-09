L’équipe du Brésil, la Seleçao, n’a perdu qu’un seul des 20 derniers matchs qu’elle a disputés, contre 14 victoires et 5 nuls. La dernière victoire des Brésiliens c’était contre les autres “Brésiliens” d’Afrique, le Ghana en l’occurrence (3-0).

Sur les 20 derniers matchs disputés, la Seleçao n’a encaissé aucun but. Ce qui montre la tâche qui attend l’équipe nationale de football ce mardi 27 septembre au Parc des Princes en France en match amical. Surtout quand on sait les insuffisances dans pratiquement tous les compartiments de notre équipe nationale : gardien, défense, milieu de terrain et attaque.

Mais l’essentiel aujourd’hui sera de faire bonne figure lors de ce match de préparation.

Par ces statistiques, le Brésil se positionne en tant que favori du mondial 2022 au Qatar.