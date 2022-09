Les quantités de crabe de mer pêchées jusqu’à la fin du mois août 2022 dans le gouvernorat de Gabès, s’élèvent à 6 540 tonnes, contre à 3 500 tonnes au cours de la même période en 2021, soit une augmentation de 87%.

Lors d’une séance de travail tenue la semaine dernière au siège du gouvernorat de Gabès et consacrée aux préparatifs pour la nouvelle saison agricole, les participants ont examiné les moyens de valoriser ce produit de la mer, d’entrevoir les techniques de pêche les plus adéquates et les mesures à adopter pour développer ses circuits de commercialisation à l’intérieur du pays et à l’étranger.

A noter que le gouvernorat de Gabès a connu l’installation de deux unités de transformation et d’exportation du crabe bleu à Ghannouch et à Zarat.

Les quantités exportées de ce produit marin se sont respectivement élevées à 2 900 tonnes et à 1 115 tonnes vers les marchés asiatiques et européens.