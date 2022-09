La Fabrique Cinéma, programme crée par l’Institut français (IF) en partenariat avec France Médias Monde, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (Sacem), l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et avec le soutien de Orange Studio, est destiné à favoriser l’émergence de la jeune création cinématographique des pays du Sud sur le marché international.

Conçue en étroite relation avec le Festival de Cannes et son Marché du Film, La Fabrique Cinéma qui fêtera son 15ème anniversaire en 2023 sélectionne chaque année dix projets de 1er ou 2e long-métrage pour les présenter, et les introduire de façon privilégiée à l’industrie et à ses décideurs durant le Festival de Cannes, et favoriser ainsi leur capacité d’aboutissement.

L’appel à candidatures est international et limité à 110 projets qui sont examinés par un comité de sélection composé de professionnels du secteur (scénaristes, réalisateurs/trices, monteurs/ses, consultant(e)s, programmateurs/trices, membres de commission et d’institutions culturelles, et/ou cinématographiques, nationales et internationales).

La clôture des inscriptions aura lieu à réception des 110 projets éligibles et au plus tard le jeudi 3 novembre 2022.

Une rubrique “Foire aux Questions” sera mise en ligne sous peu pour aider les postulants dans leurs candidatures.