L’Institut Pasteur de Tunis organise, en marge de la clôture du projet européen PHINDaccess, une conférence ayant trait à la maîtrise des outils omiques pour une meilleure compréhension et une lutte plus efficace contre les maladies infectieuses, et ce le mercredi 28 septembre 2022, à l’Hôtel Movenpick Gammarth.

PHINDaccess (Strengthening Omics data analysis capacities in pathogen-host interaction) est un projet institutionnel de 3 ans (2018-2021) qui vise à servir de levier aux performances de recherche dans le domaine de l’omique à l’Institut Pasteur de Tunis afin de renforcer son positionnement en tant que centre d’excellence en recherche biomédicale, notamment dans le domaine des interactions hôte-pathogène.

Cet événement propose de découvrir les réalisations d’un des premiers projets européens Twinning-H2020 coordonné par une institution tunisienne, à travers :