L’ambassadeur du Japon en Tunisie, Shinsuke SHIMIZU, a remis un “Certificat d’honneur” à Nacef Belkhiria, secrétaire général de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-japonaise (CCITJ), et signé des mains de HAYASHI Yoshimasa, ministre japonais des Affaires étrangères, pour sa contribution considérable à la compréhension mutuelle et au développement de l’amitié entre le Japon et la Tunisie, la promotion des relations économiques entre les deux pays ainsi qu’à la réussite dz la TICAD8.

A rappeler que la Chambre a été un acteur majeur représentant le secteur privé tunisien durant la TICAD8.

D’ailleurs, à l’occasion de la TICAD8, la CCITJ avait édité un “Livre Blanc” qui contient plus de 80 projets et distribué aux investisseurs japonais, et a organisé plus de 15 rencontres sectorielles depuis 1 an et demi pour préparer cette grande échéance.