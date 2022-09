La production des olives dans le gouvernorat de Gafsa est estimée à 50 mille tonnes au cours de la saison agricole 2022-2023, soit l’équivalent de 10 mille tonnes d’huile d’olive.

A cet égard, le chef de la direction de la production végétale au Commissariat régional au développement agricole, Abdessatar Ghobtane, a indiqué que la récolte des olives de la saison en cours est presque proche des quantités produites l’année dernière et provient dans sa quasi-totalité d’oliveraies irriguées dont la superficie s’étend sur 22 mille hectares.

Le responsable a ajouté que la régression de la production est due principalement à la sécheresse, le manque de pluie et la température élevée, autant de facteurs qui un impactent significativement la rentabilité des oliviers dans le gouvernorat de Gafsa.

Il a estimé à plus de 7 millions le nombre de pieds d’oliviers abîmés à cause de la sécheresse, notamment dans les régions de Belkhir et Sened, déplorant le coût élevé de l’installation d’un système d’irrigation.