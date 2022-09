Le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI), en partenariat avec l’Ambassade Américaine en Tunisie, organise une série de conférences et rencontres sur les métiers des VFX qui auront lieu, du 14 au 25 novembre 2022, au siège du CNCI à la Cité de la culture.

Les organisateurs ont lancé, ce mercredi 21 septembre, un appel à participation et la date limite d’inscription est fixée au 21 octobre 2022 à 17h00 (heure locale). Cet appel est destiné aux professionnels, enseignants, étudiants des métiers de l’animation, de 3D et des VFX, professionnels du cinéma, et tous ceux qui travaillent en rapport avec les effets spéciaux.

Toutes les informations nécessaires sur ce programme sont visibles sur le site du CNCI, via le lien suivant : https://cnci.tn/…/appel-a-participation-vfx-passe…/

” VFX : Passé, présent et futur, vers une structuration du secteur des VFX en Tunisie”, est le thème central de ce rendez-vous organisé dans le cadre de “Fulbright spécialist program” qui fait partie du plus grand programme Fulbright.

Créé en 2001 par le Département d’Etatles des Etats-Unis (Bureau des affaires éducatives et culturelles – ECA), ce programme associe des universitaires et des professionnels américains hautement qualifiés à des institutions d’accueil à l’étranger pour partager leur expertise, renforcer les liens institutionnels, perfectionner leurs compétences, acquérir une expérience internationale et en apprendre davantage sur d’autres cultures tout en renforçant leurs capacités dans leurs établissements d’accueil à l’étranger.

Ces conférences seront assurées en anglais par le spécialiste John McIntosh qui est un éducateur dans le domaine des images, de l’animation et des effets visuels. Ce spécialiste est impliqué dans l’éducation, l’image, les effets visuels et les industries créatives depuis les années 1980.

En plus de l’enseignement supérieur, la photographie de ce spécialiste a été largement exposée. Il continue de défendre l’importance des technologies de l’Image pour les arts visuels et l’importance des arts créatifs dans l’enseignement supérieur.

L’objectif principal de ces conférences étant de lever les zones d’ombre sur ce secteur complexe mais riche en opportunités afin de contribuer à sa structuration en Tunisie.

Une compréhension plus approfondie de ses méthodologies et ses workflows contribuera de façon certaine à son implémentation dans le paysage cinématographique tunisien. Ce secteur, en perpétuelle évolution, se base également sur des traditions et des savoir-faire qui respectent les standards de l’industrie.

Les VFX sont le raccourcissement des Visual Effects, Effets Visuels. Ce nom englobe les effets ajoutés à l’image cinématographique après tournage. Différents des effets spéciaux (effectués pendant le tournage), ils occupent une place de plus en plus grande dans la chaîne de post production du cinéma et couvrent un spectre de pratiques allant de la correction de l’image jusqu’à inventer de nouveaux mondes dans lesquels évoluent les personnages.

” The VES Handbook of Visual Effects; Industry Standard VFX Practices and Procedures”, paru dans sa troisième édition en 2020, indique que “le terme ‘effet visuel’ est utilisé pour décrire toute image créée, modifiée ou améliorée pour un film ou un autre média en mouvement, qui ne peut être réalisée pendant le tournage en direct, et il a été élargi pour inclure la production virtuelle – le processus de capture d’images en direct et de composition ou de réinterprétation de ces images dans une scène en temps réel”.

La même source définie ” l’effet spécial ” comme étant tout effet qui peut être réalisé pendant la capture d’une scène en direct, et les effets spéciaux qui sont communément appelés practical effects ou ground effects “.

“Dans la méthodologie actuelle, les effets spéciaux vont de pair avec les effets visuels, de sorte que dans le produit final, il est souvent très difficile de déterminer ce qui était un effet spécial et ce qui était un effet visuel”, peut-on encore lire dans un extrait du livre repris par les organisateurs.

Edité par la Visual Effects Society (VES), ” The VES Handbook of Visual Effects; Industry Standard VFX Practices and Procedures” constitue une référence pour les métiers d’art qui font usage des effets visuels. Ce guide des techniques d’effets visuels propose les meilleures techniques et les solutions essentielles pour les artistes, les producteurs et les spécialistes de VFX.