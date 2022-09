L’agence de notation nationale PBR Rating a effectué une évaluation de SIDENOR afin de doter la société d’une notation financière, sur demande bancaire, lui permettant ainsi de se conformer à la réglementation en vigueur. Le diagnostic a permis de mesurer la solvabilité et, plus globalement, la qualité de la gestion financière de SIDENOR.

A l’issue de l’évaluation, l’agence de notation PBR Rating a octroyé à SIDENOR la note, en monnaie locale*, de BBB+ (TUN) avec perspective positive ; sur une échelle de notation allant de AAA à D. Une notation stable et de même rang, entre le long terme (BBB+ (TUN) ) et le court terme (B3 (TUN) ).

Cette note reflète une reprise significative, aussi bien de l’activité que de la rentabilité, après une période d’investissement dans un contexte économique difficile, aggravé par la pandémie du COVID-19. Le rapport de notation souligne la résilience remarquable de SIDENOR dans un environnement incertain, renforçant ses perspectives de croissance.

Fondée en 1993, SIDENOR bénéficie d’une position de premier ordre sur son marché, étant un acteur de référence dans l’industrie sidérurgique tunisienne. Possédant une capacité installée de 325 000 tonnes, la société produit du rond à béton (80% du CA de 2021) et du fil machine (20% du CA de 2021), produits destinés pour la construction et le tréfilage.

Au cours de l’exercice 2019, le sidérurgiste a opéré une mise à niveau de son outil industriel qui a consisté, principalement, en l’installation d’un nouveau four de 12 mètres, remplaçant celui de 6 mètres, ce qui a permis d’augmenter la production journalière qui est passée de 800 tonnes à 1 250 tonnes. Au-delà du gain en termes de coût de production, cet investissement offre une profondeur de gamme, permettant de mieux répondre aux besoins des clients.

Il est à rappeler que SIDENOR est confrontée à une homologation des prix de rond à béton par le ministère du Commerce, d’une part, et à la hausse des cours internationaux des matières premières, d’autre part, surtout après le déclenchement de la guerre opposant la Russie à l’Ukraine.

La reprise de l’activité, après une période caractérisée par une croissance irrégulière de l’activité sur 2016-2020, a été accompagnée par un retour au vert des indicateurs de rentabilité après deux années déficitaires.

Il est à noter qu’historiquement, SIDENOR a recours de façon accrue à l’endettement, au regard de la typologie de son activité, fortement capitalistique, engendrant de lourdes charges financières, englobant d’importantes pertes de change suite à la dépréciation quasi-continue du dinar tunisien face aux devises de référence, au vu d’une matière première entièrement importée.

De ce fait, le poids de la dette financière, dans le passif du bilan de la société, s’est établi à 70% en moyenne sur la période 2016-2021. Le poids des charges financières, par rapport au chiffre d’affaires, a atteint un sommet de 14,5% en 2020 (au vu de l’investissement opéré en 2019 et de l’effet COVID en 2020), pour redescendre et se stabiliser à 8,5% en 2021 en réponse à la forte reprise de l’activité.

La mission de notation PBR Rating a observé une amélioration du ratio de solvabilité du sidérurgiste qui est passé de 19% en 2019, à 39% en 2021, portée par une consolidation des fonds propres de la société, principalement à travers une augmentation de capital de 15 millions de dinars par l’introduction dans le capital de la société de deux SICAR.

D’autre part, après avoir emprunté une tendance irrégulière sur la période 2016-2020, le ratio de liquidité s’est redressé à 100,6% en 2021, contre 69% une année auparavant et ce, suite à la contraction significative de la dette à court terme de SIDENOR.

La mission de notation PBR Rating estime que l’exercice 2021 a marqué la reprise de l’activité. La récente augmentation de capital, mais aussi la mise à niveau de l’outil industriel augurent des perspectives positives de consolidation des résultats sur les prochains exercices lui permettant de mieux répondre aux besoins du marché local. Les résultats relatifs au premier semestre de 2022 viennent confirmer ce constat. La position bilancielle de SIDENOR s’est également consolidée au terme du S1 2022, témoignant de l’amélioration de sa structure financière mais aussi de l’équilibre de ses financements.

*La Notation en monnaie locale n’est pas plafonnée par la note souveraine (en monnaie étrangère).

A propos de PBR Rating :

L’Agence de notation financière PBR Rating, initiée et parrainée par le Conseil Bancaire et Financier (anciennement appelé Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers), a été inaugurée en mai 2018 par le ministre des Finances. L’agence a pour vocation le déploiement et la diffusion de solutions de notations financières et extra-financières ainsi que la publication d’études et de recherches économiques, contribuant à la transparence et à l’efficience de l’information financière pour l’ensemble des intervenants économiques, nationaux ou internationaux, sur le marché tunisien.

A propos de SIDENOR :

Créée en 1993, SIDENOR est le premier laminoir privé en Tunisie. Située à la zone industrielle de Bir M’charga, l’usine, implantée sur une surface de 8 Ha, est dotée d’un niveau technologique élevé lui permettant de proposer des produits répondant aux normes tunisiennes et européennes AFCAB. Ses produits sont destinés aux armatures de béton et aux tréfileries.