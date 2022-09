La sous-secrétaire d’Etat américaine pour les affaires du Proche-Orient, Barbara A. Leaf, a affirmé, dans la soirée de mercredi 21 septembre 2022 à New York, la détermination de son pays à continuer de soutenir la Tunisie.

Elle assure que les Etats-Unis souhaitent renforcer la coopération avec la Tunisie de manière “à consolider le processus démocratique en Tunisie, garantir la prospérité et le développement, et contribuer à renforcer la stabilité de la région”, indique le ministère tunisien des Affaires étrangères.

La responsable américaine a eu un entretien avec le chef de la diplomatie tunisienne, Othman Jerandi, à l’occasion de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations unies (du 19 au 26 septembre à New York).

L’entretien a, en outre, permis d’échanger les points de vue sur les principales questions régionales et internationales.

Les deux responsables ont réitéré leur détermination à poursuivre la coordination et la concertation sur les questions d’intérêt commun et souligné leur volonté de continuer à soutenir le règlement politique de la situation en Libye.

Ils ont, par ailleurs, passé en revue les excellentes relations d’amitié et de coopération entre la Tunisie et les Etats-Unis et les moyens susceptibles de les renforcer, selon la même source.

M. Jerandi a réitéré, dans ce cadre, le souci de la Tunisie de préserver ses acquis démocratiques. “La démocratie est un choix irréversible”, a-t-il réaffirmé.

Les préparatifs en prévision des prochaines élections législatives, prévues en décembre prochain, ont, également, été au centre de l’entretien, ajoute la même source.

La 77ème session de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) a débuté au siège de l’organisation, à New York, le 13 septembre 2022. Les échanges, cette année, portent sur le thème : “Un tournant décisif : des solutions transformatrices face à des défis intriqués”.