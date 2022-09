L’Arab Tunisian Bank -ATB- confirme son soutien à la Fédération tunisienne de tennis -FTT- dans ses efforts visant à soutenir et à promouvoir le tennis tunisien. Partenaire officiel de la FTT, l’ATB croit dans le rôle du sport, entre autres le tennis, dans l’éducation et la canalisation de l’énergie de la jeunesse. Ce sport individuel est en soi une école de patience, de persévérance et de rigueur.

L’ATB félicite à cette occasion Ons Jabeur pour être entrée dans les annales des finales de Grand chelem et être parvenue à se hisser au firmament du tennis mondial. L’ATB se réjouit qu’Ons, désormais numéro 2 mondiale, finaliste à Wimbledon et à l’US Open, soit une source d’émulation pour les jeunes, leur montrant la voie de l’excellence et du travail acharné.

Le tennis tunisien évolue à grande vitesse. Pour preuve, l’organisation du premier tournoi international WTA 250 «Jasmin Open 2022», du 3 au 9 octobre 2022, avec la participation de notre championne tunisienne Ons Jabeur et de plusieurs joueuses du top 50.

Une conférence de presse sera tenue à ce titre le mercredi 21 septembre à 19h00 à l’hôtel Laico-Tunis dans la Salle de Carthage.

A propos des WTA 250

Les tournois WTA 250 sont une catégorie de tournois de tennis féminin disputés sur le circuit WTA (Women’s Tennis Association) qui est la principale association sportive organisant les compétitions tennistiques professionnelles des femmes à travers le monde : le WTA Tour.

Fondée en 1973, la WTA dispose de trois sièges : aux États-Unis, en Angleterre et en Chine. Son équivalent masculin est l’Association of Tennis Professionals (ATP).

A propos de l’ATB

L’Arab Tunisian Bank (ATB) est une banque commerciale tunisienne fondée le 30 juin 1982 par l’intégration de l’agence tunisienne de l’Arab Bank et l’apport de personnes physiques tunisiennes.

L’ATB est une des banques majeures et des plus dynamiques du marché tunisien avec un réseau de 134 agences et plus de 1 400 employés en 2021.

Elle s’est donné pour mission de contribuer au développement économique et financier du pays en offrant aux particuliers et aux professionnels un service diversifié et de qualité et souhaite devenir la première institution financière en développant un rayonnement maghrébin.