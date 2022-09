L’Institut supérieur de musique de Tunis (ISMT) a annoncé, à l’occasion de la célébration de son 40 anniversaire (1982-2022) la réalisation prochainement de plusieurs projets dont notamment, l’académie des arts aux berges du Lac 1 à Tunis, qui sera considérée comme un pôle académique pour les sciences et recherches musicales.

Cet institut a indiqué dans un communiqué publié à cette occasion, que le siège de l’académie des arts obéit aux conditions de l’enseignement moderne de la musique et attirera un grand nombre d’étudiants chercheurs en musique et musicologie et d’autres disciplines similaires.

Une radio locale sera lancée au siège actuel de l’ISMT sis à l’avenue de Paris à Tunis qui présentera les programmes et activités musicales, pédagogiques, scientifiques et institutionnelles de l’institut sur le web et sera dotée d’équipements modernes avec la participation d’enseignants, techniciens et étudiants.

Fondé en 1982, l’Institut supérieur de musique est un établissement universitaire relevant de l’université de Tunis qui dispense une double formation théorique et pratique dans le cadre des cursus de formation: licence-Master-Doctorat.