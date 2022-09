La Tunisie participe à la 44eme édition du salon des professionnels du tourisme ” IFTM Top Resa ” (International and french travel market – Top Resa) qui se tiendra, du 20 au 22 septembre 2022, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, à Paris.

Un stand de 100m² a été aménagé par l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) dans ce salon qui accueille chaque année, selon ses organisateurs, plus de 34 mille professionnels, et ce dans l’objectif de promouvoir le tourisme tunisien et de mettre en avant ses différents produits et services.

Ainsi, les organismes de gestion et de promotion (DMO) des différentes destinations tunisiennes; à l’instar de Dahar, Djerba, Zaghouan et Mahdia seront mises à l’honneur sur ce stand, afin de promouvoir le tourisme alternatif, écologique et durable, d’après le ministère tunisien du tourisme du tourisme.

Quelque 200 destinations et 1700 marques (offices de tourisme, compagnies aériennes, groupes hôteliers, tour-opérateurs, entreprises technologiques, startups…) sont représentées dans le cadre de ce salon qui constitue un rendez-vous mondial de l’industrie du tourisme.

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine qui dirigera la délégation tunisienne à ce salon, s’entretiendra avec des professionnels du tourisme, des ministres et responsables de pays représentant des marchés potentiels pour la Tunisie et le président du Syndicat des Entreprises du Tour Operating (SETO).

Une stratégie nationale avait été mise en place, afin de relancer le tourisme tunisien durant la période 2022-2024. L’objectif étant d’atteindre à la fin 2022, 50 à 60% du rythme de l’activité touristique enregistrée en 2019 et 80% des indicateurs de 2019, au cours de 2023, selon Belhassine.

Cette stratégie prévoit un retour à la normale de la dynamique touristique en 2024, à condition de réunir tous les moyens nécessaires pour la diversification de l’offre et l’adapter aux exigences d’après la pandémie de coronavirus, avait indiqué le ministre lors d’une conférence de presse tenue le 12 septembre 2022.

La Stratégie Nationale du Tourisme à l’horizon 2035, quant à elle, sera bientôt annoncée, avait-il ajouté, affirmant qu’elle mettra l’accent sur le tourisme durable, la diversification de l’offre touristique nationale et la valorisation des atouts et des patrimoines dans les régions.

Environ 4,1 millions de touristes ont visité la Tunisie jusqu’au 10 septembre 2022, soit une hausse de 161,4% par rapport à 2021 et un écart de -38,1 %, par rapport à 2019.

Les recettes touristiques se sont établies à 2 662,7 millions de dinars jusqu’au 31 août 2022, enregistrant une augmentation de 82% par rapport à 2021 et un écart de -29,4% par rapport à 2019, selon la même source.