Carthage Cement annonce, dans un communiqué rendu public jeudi 15 septembre 2022, “avoir enregistré une très bonne performance au cours du premier semestre 2022, lui permettant d’honorer les engagements présentés dans le Business plan établi pour la période 2022-2026”.

En effet, le cimentier dit avoir réalisé “un excédent brut d’exploitation de 61 millions de dinars (MDT) et un résultat net positif de 15 MDT, contre 16 MDT en 2021 (soit une baisse de 5%), et ce en dépit d’une conjoncture économique très difficile, notamment pour le secteur bâtiment et travaux publics”.

“Carthage Cement est parvenue à maintenir la tendance haussière de son chiffre d’affaires, toute activité confondue, qui a atteint au 30 juin 2022 un total de 168,6 MDT, contre 163,884 MDT au 30 Juin 2021, soit une hausse de 3%”.

“L’envolée des prix de l’énergie liée aux perturbations enregistrées au niveau international depuis le début de la crise en Ukraine, a impacté les charges d’exploitation, qui sont passées de 133,6 MDT au premier semestre 2021, à 138,4 MDT au 30 juin 2022, soit une hausse de 3%”.

“Les charges financières nettes ont régressé de 1 MDT, pour diminuer de 22 MDT au premier semestre 2021, à 21 MDT au 30 juin 2022″.

Ainsi et en tenant compte de la performance financière accomplie, Carthage Cement assure être ” confortée dans ses prévisions, conformément à ses engagements”.