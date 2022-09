Le président directeur général du Groupement français des industries électroniques ACTIA, Jean-Louis Pech, a souligné la disposition de ce groupe à créer de nouveaux projets d’investissement en Tunisie à court et à moyen terme notamment, dans les domaines des composants automobiles et du transport électrique, a rapporté le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie.

Il a fait cette déclaration à l’issue de sa rencontre, à Tunis, avec la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neila Nouira Gongi.

Pech, qui dirige une délégation des responsables du groupe en Tunisie, a examiné avec la ministre et ses collaborateurs les projets qui seront réalisés en Tunisie au cours des prochaines années.

De son côté, Gongi a affirmé la détermination de la Tunisie à renforcer les projets à contenu technologique et à haute valeur ajoutée à travers en accompagnant les industriels et en les aidant à surmonter les difficultés et de manière à améliorer le climat des investissements dans le pays.

A noter que ACTIA vient de créer une unité de recherche et de développement dans le domaine des industries des composants automobiles à Sfax, laquelle unité devrait permettre la création d’emplois au profit de 400 ingénieurs.

ACTIA Tunisie compte quatre entreprises exerçant dans le domaine de fabrication des systèmes électroniques intelligents destinés à l’industrie automobile. Ces entreprises installées dans la zone industrielle à Charguia 2 et Choutrana emploient près de 1600 personnes dont 600 ingénieurs et cadres