Partenariat entre l’Office de la famille et de la population et l’association Femmes et leadership 

Un accord de partenariat a été signé mercredi à Tunis entre l’office national de la famille et de la population (ONFP) et l’association Femmes et leadership pour la mise en œuvre du projet “les bâtisseurs de la paix” qui vise la formation de 5 500 jeunes filles et garçons afin de leur permettre de lancer leurs propres projets.

En vertu de cet accord qui a été signé par le PDG de l’ONFP, Mohamed Douagi, et la présidente de l’association Femmes et leadership, Sana Fathallah Ghenima, l’ONFP s’engage à soutenir les efforts de cette association pour la réalisation de ce projet par le biais de différentes interventions dans les domaines relevant de sa spécialité et des actions de sensibilisation et d’information.

En marge de la cérémonie de signature dudit accord, Douagi a indique que l’ONFP offrira les espaces appropriés pour le bon déroulement des sessions de formation au profit des jeunes ciblés et incitera les jeunes les plus exposés aux dangers à y participer.

De son côté, la présidente de l’association a indiqué que le projet “les bâtisseurs de la paix” qui avait démarré le mois de mars dernier et se poursuivra jusqu’au mois de mai 2023, cible essentiellement les jeunes de la tranche d’âge entre 18 et 29 ans, notamment parmi ceux à comportement délictuels (toxicomanie, violence, incarcération, migration non réglementaire) afin de les aider à s’intégrer dans la société.

Selon Ghenima, les jeunes apprenants issus de 20 régions réparties sur 10 gouvernorats auront la possibilité de lancer 20 projets dans chaque région, dont une partie sera financée par l’association.

Dans le cadre de ce projet, mis en œuvre en partenariat avec le ministère de la jeunesse et des sports, l’ONFP et des organisations de la société civile (UTSS et ENDA) les jeunes apprenants seront appelés à former les jeunes dans différentes régions.

A noter que le projet “les bâtisseurs de la paix” s’inscrit dans le cadre du programme “ensembles” financé par l’agence américaine pour le développement international, qui a été réalisé dans 33 régions dans 15 gouvernorats en Tunisie pour renforcer la participation des jeunes à la vie politique et sociale.