Lors d’une réunion tenue à la Cité de la Culture Chedli Klibi et présidée par Hayet Guettat Guermazi, ministre des Affaires culturelles, mardi 13 septembre 2022, la Commission nationale du patrimoine a approuvé la protection de 20 sites et monuments historiques faisant partie de la mémoire nationale collective.

Selon un communiqué publié à l’issue de cette par le ministère, ces lieux de mémoire qui datent de différentes époques et répartis sur l’ensemble du territoire connaissent depuis des années différents actes d’agression dus notamment à l’invasion démographique.

La Commission nationale du patrimoine est composée entre autres des représentants des ministères des Affaires culturelles, de l’Equipement, des Domaines de l’Etat et de l’environnement, mais aussi de plusieurs parties intervenantes dont le ministère de la Défense nationale et de la municipalité de Tunis, pour la protection de ces sites et monuments.