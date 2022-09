La coopération entre la Tunisie et les Pays-Bas et les moyens de les promouvoir et de les diversifier ont été au centre d’un entretien entre le ministre tunisien des Affaires étrangères, Othman Jerandi, et le nouvel ambassadeur des Pays-Bas en Tunisie, Joséphine Barbara Frantzen, qui lui a remis une copie de ses lettres de créance en tant qu’ambassadeur des Pays-Bas à Tunis.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, les deux responsables ont réaffirmé la nécessité d’exploiter au mieux les échéances bilatérales à venir, notamment la huitième session des concertations politiques tuniso-néerlandaises à cet effet.

Cité dans le communiqué, Jerandi a mis l’accent sur l’importance qu’attache la Tunisie à ce que la partie néerlandaise poursuive son soutien à la Tunisie au double plan bilatéral et européen, réaffirmant que “l’option des réformes est un choix irréversible et repose sur un processus participatif entre le gouvernement et les organisations nationales de sorte à renforcer la position de la Tunisie lors des négociations en cours avec le FMI et lui permettre de faire face aux défis économiques et sociaux auxquels le pays est confronté”.

Par ailleurs, Jerandi a informé la diplomate néerlandaise des progrès réalisés dans le processus réformiste en Tunisie, qui, a-t-il dit, “vise à asseoir les principes de l’Etat de droit et de la gouvernance et à mettre en place des institutions démocratiques efficaces conformes aux aspirations des Tunisiens”.

Pour sa part, Joséphine Barbara Frantzen a exprimé, selon le communiqué, son souci de développer davantage les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays dans les différents domaines, dans le cadre du programme régional de coopération au développement établi par le ministère néerlandais des Affaires étrangères au profit de l’Afrique du Nord dans les domaines de l’autonomisation des jeunes, de l’emploi, du développement durable, de la cohésion sociale et de la migration.

Elle a fait part de la disposition de son pays à œuvrer davantage pour multiplier les visites de haut niveau entre les deux parties afin de renforcer la dynamique des relations bilatérales et d’explorer de nouvelles opportunités de partenariat Tuniso-néerlandais.

L’entrevue a également été l’occasion pour les deux parties d’échanger les vues sur nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun, en particulier la question de la sécurité alimentaire et énergétique sur fond de la guerre russo-ukrainienne, et la nécessité de conjuguer des efforts internationaux concertés en vue d’identifier des solutions collectives aux défis posés.