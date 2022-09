Une délégation tunisienne composée de représentants de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) et de l’Observatoire de l’inclusion financière (OIF), conduite par la vice-gouverneur de la BCT, Nadia GAMHA, a pris part, du 5 au 8 septembre 2022 en Jordanie, à l’édition 2022 du “Global Policy Forum” (GPF), informe l’Institut d’émission.

Organisée par l’Alliance pour l’inclusion financière (AFI), l’édition 2022 a eu pour thème “Avancer ensemble : vers un avenir résilient, inclusif et durable”.

La BCT a saisi cette occasion pour annoncer son adhésion aux engagements de la Déclaration de Maya, matérialisée par la publication d’un ensemble d’engagements répartis en 19 objectifs touchant 5 thématiques, à savoir: les services financiers digitaux, la base de données sur l’inclusion financière, la conception d’un programme national de l’éducation financière, la protection du consommateur et la politique de communication.

A préciser au passage que la Déclaration de Maya est un ensemble de principes en matière de développement de politiques d’inclusion financière. Elle a été formulée par un groupe d’institutions de pays en développement, au cours du “GPF” organisé par l’AFI au Mexique en 2011.

Par ailleurs, lors de la session plénière portant sur “l’Inclusion financière des femmes, leadership et diversité”, la BCT a annoncé sa participation à l’étude sur “la finance inclusive et le genre” (Gender Inclusive finance) qui permet, dans une première étape, de faire l’état des lieux de l’égalité du genre, et d’émettre, ensuite, des recommandations pratiques inspirées des bonnes pratiques afin de faciliter la mise en place de politique de la finance inclusive et le genre dans les différents pays du réseau de l’AFI.

Faut-il rappeler que l’AFI est la principale organisation mondiale en matière de politique et de réglementation de l’inclusion financière. En tant que réseau appartenant à des membres, l’AFI travaille sur la promotion et le développement de solutions et de politiques d’inclusion financière.