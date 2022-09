La Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) a affirmé que “l’accumulation de ses dettes et des créances non payées par ses clients qui s’élèvent à 2,8 milliards de dinars n’impactera en aucun cas le rythme d’approvisionnement du pays en électricité et en gaz naturel”, et ce malgré la hausse du prix de l’énergie à l’international.

La STEG a rappelé qu’elle a réussi à assurer l’approvisionnement du pays en électricité durant la période estivale exceptionnelle ayant connu une hausse record des degrés de températures et en dépit d’un contexte mondial et énergétique difficile.

Elle précise que la demande sur l’électricité a connu une augmentation remarquable, atteignant un pic, le 8 septembre 2022 à 15h30, à 4 677 mégawatts contre 4 472 mégawatts enregistrés l’année dernière.

La STEG exprime par ailleurs son engagement à honorer ses engagements financiers envers ses fournisseurs, dont la société algérienne Sonatrach, malgré sa situation financière difficile.

Le communiqué de la STEG intervient en réponse à des informations véhiculées sur un éventuel impact de sa situation financière sur sa capacité à assurer la continuité du service public.