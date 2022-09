“Sous les Figues” (Under the Fig Trees, titre en anglais) d’Erige Sehiri est le film candidat qui représentera la Tunisie aux 95èmes Academy Awards, dans la catégorie International Feature Film.

Le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) a annoncé que le film candidat aux Oscars 2023 a été sélectionné, jeudi 8 septembre 2022, par un jury national réuni dans la journée. “Le jury a estimé que le film d’Erige Sehiri répond à tous les critères d’éligibilité définis par l’Académie des Oscars”, indique le Centre dans un communiqué publié sur son réseau social, dans la soirée de jeudi à vendredi.

Le jury est composé de Khaled el-Azeq (chargé de la gestion du CNCI), Tarek Ben Chaabane (critique et directeur de la Cinémathèque tunisienne), Nacer Khemir (réalisateur), Brahim Letaif (réalisateur), Mariem Joobar (réalisatrice), Mosleh Kraiem (producteur) et Najla Ben Abdallah (actrice).

Sous l’égide du CNCI, chaque année un nouveau jury est désigné pour sélectionner le film représentant la Tunisie aux Oscars dans la catégorie de l’Oscar du meilleur film international. Le CNCI présentera par la suite la candidature de la Tunisie à l’Oscar du meilleur film international.

“Sous les Figues” (1h32) est une coproduction internationale (2022) entre la Tunisie, la Suisse, la France et le Qatar, qui a été présentée à la 54ème édition de la Quinzaine des Réalisateurs, section indépendante non compétitive du Festival de Cannes (du 17 au 28 mai 2022).

Ce film a remporté le prix du jury Ecoprod lancé à l’occasion du 75ème festival de Cannes en vue ” de valoriser un film et son équipe ayant mis en place une démarche d’écoproduction la plus ambitieuse possible “. Le prix Ecoprod récompense pour la première fois un long-métrage présenté à Cannes et produit par la manière la plus éco-responsable possible.

Co-scénarisé par Erige Sehiri et Peggy Hamann, Sous les Figues est un long-métrage de fiction. Cette coproduction de Henia Production et Maneki Films a été récompensée ” pour sa démarche d’éco-production durant le tournage du film “. La Franco-tunisienne, Erige Sehiri, est à son second long-métrage, après son documentaire ” La Voie Normale ” (2018) et un court-métrage ” Facebook de mon père ” (2012).

Under the fig Trees se déroule au milieu des figuiers, au nord-ouest tunisien, pendant la récolte estivale. Ecoprod fait état des nombreuses initiatives mises en place sur le tournage de ce film réalisé en équipe réduite. Les actions menées concernent la régie, la décoration, l’énergie, le transport et les déchets.

“Sous les Figuese est sélectionné dans la section ” Contemporary world Cinema ” de la 47ème édition du Festival international du film de Toronto (TIFF), au Canada, qui se tient du 8 au 18 septembre 2022. Il est également sélectionné dans la section parallèle de la 66ème édition du London Film festival (BFT), au Royaume-Uni, prévu du 5 au 16 octobre.

Après sa distinction à Cannes, “Sous les Figues” est le seul film tunisien, avec “Ashkal” de Youssef Chebbi, sélectionné au Tiff et au BFI qui sont parmi les grands festivals de cinéma organisés en Autonme.

Le festival international du film de Venise qui inaugure la saison automnale est organisé dans sa 79ème édition du 31 août au 9 septembre. Après avoir été largement représenté (compétition et jury) à la Mostra de Venise au cours des dernières années, le cinéma Tunisien est absent cette année des différentes sections de ce prestigieux festival.

Plusieurs pays ont déjà déposé le(s) film(s) représentant au mieux leur cinématographie et qui répondent aux critères définis par l’Académie des Oscars. Selon la procédure en vigueur, le film sélectionné sera déposé auprès du comité exécutif international. Ce dernier est chargé de choisir tous les films des pays candidats pour l’Oscar du meilleur film international.

Un film étranger définit tout long métrage en une langue dominante étrangère, autre que l’Anglais, qui est produit en dehors des Etats-Unis d’Amérique. La candidature concerne les films de fiction mais aussi d’animation ou documentaires.

En 2021, l’Académie des Oscars avait décidé d’assouplir les critères d’éligibilité, en raison des restrictions dues à la pandémie de la Covid19. De nouveaux critères pour la catégorie Oscar du meilleur film international, se rapportant à la diversité et l’inclusion, seront pris en compte à partir de l’année 2024.

Une liste restreinte de 15 films sera annoncée le 21 décembre prochain et les nominations aux Oscars seront connues le 24 janvier 2023.

La 95ème cérémonie des Oscars aura lieu à Los Angeles le 12 mars 2023.