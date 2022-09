Après l’hommage rendu l’an dernier à son conteur et porteur de la mémoire orale, feu Abdelaziz Al-Aroui, dans une édition portant le slogan “Animal Stories” (Histoires d’animaux), la Tunisie participe aux côtés de 46 pays du monde à la 22ème édition du Sharjah International Narrator Forum (Forum international des Narrateurs de Sharjah) consacrée cette année aux “Histoires de la mer”.

L’édition 2022, qui se tiendra du 21 au 23 septembre en présence de 160 participants de différents pays, accueillera une pléiade de spécialistes, de chercheurs et de conteurs de 46 pays, à savoir la Tunisie, l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie, le Soudan, la Libye, les Iles Comores, l’Egypte, la Syrie, la Jordanie, la Palestine, l’Irak, ainsi que plusieurs autres pays arabes du Golfe.

Le Kenya et le Sénégal seront également présents aux côtés d’un grand nombre de pays asiatiques, en l’occurrence l’Inde, le Pakistan, la Chine, la Corée, Singapour, les Philippines et l’Australie.

Se voulant un rendez-vous culturel d’exception et au grand complet, le forum sera marqué par la participation de l’Allemagne, l’Espagne, la France, la Grande-Bretagne, la République tchèque, la Norvège, les Pays-Bas, l’Irlande, la Finlande, l’Autriche, le Danemark, l’Italie et la République dominicaine, le Canada, le Costa Rica, la Colombie, le Mexique et le Brésil.

Le programme de ce Forum qui se focalise sur le genre littéraire des fables prévoit une variété d’activités culturelles et d’ateliers de formation, dont 13 ateliers, où des tables rondes et des séminaires se pencheront sur l’examen d’un certain nombre de sujets liés à l’art du conte, avec la participation d’un groupe de chercheurs, experts et universitaires. Outre le ” café du narrateur “, le forum réservera entre autres un coin signature-dédicace avec au programme la présentation de 40 titres de livres, publications et brochures, informe un communiqué de presse du forum.

Le directeur de l’Institut du patrimoine de Sharjah, Dr Abdulaziz Al-Musallam, a confirmé que le Forum international des narrateurs de Sharjah visant à rendre hommage aux personnes qui véhiculent le patrimoine populaire, notamment les narrateurs, les conteurs et les porteurs de la mémoire orale, est devenu une tradition annuelle qui célèbre les narrateurs arabes et les gardiens de cette mémoire orale du monde arabe et de divers pays du monde.

Al-Musallam, également président du Comité supérieur du Forum international des narrateurs de Sharjah, a expliqué que la nouvelle édition a choisi un slogan assez singulier. En effet, le thème ” Stories of the Sea” (Histoires de la mer) est inspiré de la riche imagination populaire, à partir de laquelle ont été tissés les symboles des contes et leurs connotations, pour retracer un long voyage étroitement lié à la vie des gens et à leur relation avec cette mer pleine de moyens de subsistance, d’espoirs, de rêves et d’histoires qui ont incarné la réalité des sociétés à travers le temps.

Pour sa part, Aisha Al-Hussan Al-Shamsi, directrice du Centre du patrimoine arabe de l’Institut et coordinatrice générale du Forum, a annoncé que l’invité d’honneur de cette édition sera le professeur et artiste émirati Ibrahim Juma…

Al Shamsi a ajouté que “le Forum international des narrateurs de Sharjah constitue chaque année une occasion idoine pour faire connaître de nouveaux narrateurs et un patrimoine immatériel populaire faisant partie du patrimoine mondial de l’Humanité qui nous rassemble.