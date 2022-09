Au grand dam des oiseaux de mauvais augure, aux ennemis de la Tunisie, à ces Tunisiens qui n’aiment pas leur pays, et à ceux qui ne savent pas ce que « patriotisme » veut dire, le Sommet de la Francophonie aura bel et bien en Tunisie, plus précisément à Djerba.

En tout cas, si l’on en croit la radio française (RFI), « la Tunisie accueillera bien le prochain de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en novembre à Djerba. Et ce malgré les réticences de certains pays comme le Canada, depuis le président tunisien Kaïs Saïed s’est arrogé les pleins pouvoirs ».

Et c’est une source proche de l’OIF qui a apporté cette information, qui souligne qu’«il y a eu beaucoup de rumeurs et de spéculations quant à un possible changement de lieu…», mais il n’en est rien, «… la Tunisie a continué à s’investir dans les préparatifs, à avancer dans les travaux. Le pays a maintenu le cap ».

Et signe qui, peut-être, ne trompe pas, cette source de la française révèle qu’une délégation de la Francophonie est arrivée le 6 septembre à Djerba, « pour constater ces avancées ».

Ils auront maintenant pour leur grade ces apatrides qui avaient d’abord “milité“ pour l’annulation de la TICAD8 à Tunis, puis se sont évertués et s’évertuent encore pour que le 18ème Sommet de l’Organisation internationale de la Francophonie n’ait pas lieu en Tunisie.

Tout porte à croire que cette rencontre francophone aura bel et bien à Djerba, sauf un cataclysme de dernière minute.

TB