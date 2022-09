Les plus fortes hausses de revenus ont été réalisées par ESSOUKNA (+232%), TUNISAIR (+176%), STA (+175%), ICF (+65%), SOTIPAPIER (+56%) et OFFICE PLAST (+53%).

En revanche, les plus fortes baisses de revenus ont été enregistrées par ELECTROSTAR (-92%), ARTES (-48,3%), NEW BODY LINE (-26,5%), SIPHAT (-24,5%) et CIMENT DE BIZERTE (-23%).

Télécharger le rapport complet de la Bourse de Tunis