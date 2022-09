Les services de la douane à Ras Jedir ont déjoué deux opérations de contrebande concernant d’importantes quantités de feux d’artifice, de pétards et de jeux de cartes d’une valeur de 101 000 dinars, mais aussi d’accessoires de téléphones mobiles et de fruits secs, d’une valeur de 226 000 dinars.

La douane tunisienne indique que suite à un travail de renseignements, ces quantités ont été saisies à bord de deux voitures d’immatriculation tunisienne conduites par deux citoyens tunisiens, en provenance de la Libye via le poste frontalier de Ras Jedir.

Elle précise que les conducteurs des deux voitures avaient au début refusé de soumettre leurs voitures à une inspection approfondie par les agents de la douane.

“En les fouillant, une quantité de marchandises de contrebande a été trouvée dans la première voiture, composée de 104 000 pièces de pétards, en plus d’environ 15 000 pièces de jeux de cartes, de boîtes de conserve de thon et de savon”.

Les agents ont trouvé dans le deuxième véhicule environ 7 000 accessoires de téléphones mobiles, en plus de 1 200 flacons de liquides pour cigarettes électroniques et une quantité non déclarée de fruits secs, selon la même source.

Deux procès-verbaux de saisie ont été émis à cet effet, et la valeur totale des biens saisis a été estimée à 327 000 dinars.