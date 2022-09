Les films tunisiens “Ashkal” de Youssef Chebbi et “Sous les Figues” d’Erige Sehiri sont sélectionnés dans la section ” Contemporary world Cinema ” de la 47ème édition du Festival international du film de Toronto (TIFF), au Canada.

Les deux films sont également sélectionnés dans les sections parallèles de la 66ème édition du London Film festival (BFT), au Royaume-Uni. Selon le programme de cette édition 2022 du BFT, Ashkal figure dans la section (Thrill), Sous les Figues est dans la section “Journey”.

Les films Ashkal et Sous les Figues sont des coproductions internationales ; le premier est une coproduction entre la Tunisie, la France et le Qatar alors que le second est une coproduction entre la Tunisie, la Suisse, la France et le Qatar.

Sous les Figues (Under the Fig Trees, titre du film en Anglais) a été présenté à la 54ème édition Quinzaine des Réalisateurs où il a remporté le prix du jury Ecoprod lancé à l’occasion du 75ème festival de Cannes en vue ” de valoriser un film et son équipe ayant mis en place une démarche d’écoproduction la plus ambitieuse possible “.

Le prix Ecoprod récompense pour la première fois un long-métrage présenté à Cannes et produit par la manière la plus éco-responsable possible. Le premier prix Ecoprodod a été attribué à La Cour des Miracles réalisé par Carine May et Hakim Zouhani.

Co-scénarisé par Erige Sehiri et Peggy Hamann, Sous les Figues est un long-métrage de fiction. Cette coproduction de Henia Production et Maneki Films a été récompensée ” pour sa démarche d’éco-production durant le tournage du film “. La franco-tunisienne, Erige Sehiri, est à son second long-métrage, après son documentaire ” La Voie Normale ” (2018) et un court-métrage ” Facebook de mon père ” (2012).

Under the fig Trees se déroule au milieu des figuiers, au Nord-Ouest tunisien, pendant la récolte estivale. Ecoprod fait état des nombreuses initiatives mises en place sur le tournage de ce film réalisé en équipe réduite. Les actions menées concernent la régie, la décoration, l’énergie, le transport et les déchets.

Ashkal est une fiction qui a fait sa première mondiale à la 54ème édition de la Quinzaine des réalisateurs, section indépendante non compétitive du Festival de Cannes programmé du 17 au 28 mai 2022.

L’histoire du film se passe dans un des bâtiments des Jardins de Carthage, quartier de Tunis créé par l’ancien régime mais dont la construction a été brutalement stoppée au début de la révolution.

Deux flics, Fatma et Batal, découvrent un corps calciné. Alors que les chantiers reprennent peu à peu, ils commencent à se pencher sur ce cas mystérieux. Quand un incident similaire se produit, l’enquête prend un tour déconcertant.

Auteur-réalisateur, musicien et producteur, Youssef Chebbi a déjà réalisé deux courts-métrages, “Vers le Nord” et “Les Profondeurs”. Avant Ashkal, il a co-réalisé en 2012 “Babylon”, long-métrage documentaire qui raconte la vie et la mort d’un camp de réfugiés à la frontière tuniso-libyenne.

Le cinéma tunisien qui a été ces dernières années assez représenté à la Mostra de Venise est absent cette année des différentes sections de ce prestigieux festival qui inaugure la saison automnale des grands festivals du cinéma. Le festival international du film de Venise est organisé dans sa 79ème édition du 31 août au 9 septembre 2022.

Le Festival international du film de Toronto (TIFF) aura lieu du 8 au 18 septembre alors que le London film Festival (BFI) est prévu du 5 au 16 octobre.