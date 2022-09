Le département culturel du Goethe Institut entame la reprise par un hommage au réalisateur allemand, Werner Herzog, qui fête ses 80 ans ce mois de septembre 2022.

Pour ce faire, une projection spéciale sous-titrée en français de son film ” Aguirre, la colère de Dieu ” aura lieu à la belle étoile, au jardin du Goethe-Institut, dans le cadre de sa programmation cinématographique régulière “Filmklub”, dimanche 04 septembre 2022 à 20h, en entrée libre et gratuite et sans réservation.

Avec Rainer Werner Fassbinder, Alexander Kluge, Edgar Reitz, Volker Schlöndorff et Wim Wenders, Werner Herzog fait partie de la première génération du “Nouveau cinéma allemand”.

Après le “Manifeste d’Oberhausen” de 1962, dans lequel de jeunes cinéastes renonçaient au cinéma commercial et conservateur de l’Après-Guerre en République fédérale d’Allemagne (“Le vieux cinéma est mort. Nous croyons au nouveau”), ces auteurs ont créé des films avec des moyens économiques très limités, apprenant à tirer à la fois la plus grande authenticité et le plus grand effet esthétique possible de leurs décors (qui parfois ne coûtaient rien) et de leurs acteurs (souvent des amateurs ou de jeunes acteurs inexpérimentés).

Dans “Aguirre, la colère de Dieu “, Werner Herzog met en scène le grand échec de ce mythe de conquête délirant sur une expédition espagnole qui se fraye un chemin dans la jungle péruvienne en 1560. A la recherche de la légendaire cité d’or d’El Dorado, le malheur se rapproche à mesure que l’escouade avance.