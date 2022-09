Sept ans depuis son relancement en Tunisie, l’édition arabe du journal Le Monde Diplomatique vise à fournir à ses lecteurs un contenu qui conjugue une large ouverture sur les questions internationales avec une vision critique de ce qui demeure le plus souvent dans l’angle mort de la presse : l’idéologie et le fonctionnement global du capitalisme, les conséquences écologiques et sociales du libre-échange, les dangers du ” choc des civilisations “, l’arrière-plan des alliances militaires, les utopies nécessaires, les perspectives des nouvelles formes de démocratie à l’ère des grands basculements géopolitiques.

“Pour assimiler le contexte actuel ou la conjoncture actuelle du monde et avoir une vision perspicace et critique, le journal, lit-on dans un communiqué de presse, a pensé qu’une rétrospective des époques historiques des années 80 et 90, qui n’étaient pas des moindres en termes de chamboulement/bouleversement à plus d’un niveau, apportera certainement clairvoyance et regards critiques.

Pour cette raison, l’équipe de l’édition arabe du journal Le Monde Diplomatique a investi, avec l’aide de la Fondation Rosa Luxemburg, pour convertir l’ensemble de ses archives papiers en format numérique qui, dans un deuxième temps, seront publiées sur le site du journal à compter du 15 septembre 2022.

Les décades 80 et 90 témoignent de la première et seconde ” intifada ” en Palestine et des traités de paix, de la chute du mur de Berlin, de la guerre du Liban, de la décennie noire en Algérie, de la dissolution de l’URSS, du conflit du Sahara occidental, la guerre en Afghanistan, et de bien d’autres événements dont la liste est longue….