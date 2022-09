La Fondation Mohamed Ali Hammi (FMAH) va organiser son université d’été (la 29ème du nom), les 2, 3 et 4 septembre 2022 à Gammarth, sur le thème : « Le devenir de la transition démocratique en Tunisie, 12 ans après – Bilan et alternatives pour un nouveau modèle de gouvernance ».

Le forum débattra de plusieurs sous-thèmes, dont:

contexte et genèse de la transition démocratique, bilan de la transition post-25 juillet 2021,

perspective de la transition démocratique et avenir du régime politique en Tunisie, quel nouveau modèle de gouvernance,

genèse et implosion du modèle tunisien, bilan du budget de l’Etat de 2011 à 2021,

lecture critique et proposition d’un budget productif et citoyen,

les alternatives : quel nouveau modèle de gouvernance, quel nouveau rôle pour l’Etat ?,

Etat stratège prospectiviste en rupture, quel rôle pour les nouveaux acteurs de la société ? (rompre avec l’ancien compromis néo corporatiste).

Autres sous-thèmes : le contexte international : les défis géopolitiques du XXIème siècle : vers un monde multipolaire, le contexte national : analyse des élections de 2019 (présidentielle et législative) et leur impact sur l’événement du 25 juillet 2021, les déterminants du vote des jeunes, analyse de la relation entre les élites Tunisiennes et le peuple ; une approche historique.

Ce forum sera l’occasion pour présenter une proposition d’un plan de sauvetage économique, social et technologique pour sauver et consolider la transition démocratique : taux de croissance, finances publiques, dette, caisse de compensation, entreprises publiques, système bancaire ; chômage des jeunes et pauvreté, services publics, politique des revenus, innovation technologique, consommation durable.

Un panel d’économistes, historiens, sociologues, politologues, diplomates, syndicalistes philosophes … contribuera à cette université d’été. Il s’agit entre autres de Hachemi Aleya, Hedi Zaiem, Samir Bettaieb, Habib Guiza, Hatem Mrad, Abdelhamid Henia, Pierre Galand, Mhamed Ali Halouani, philosophe, des diplomates, Ahmed Ounaies…