L’Alliance française de Tunis organise la deuxième édition du festival “CINEMANA” (Journées cinématographiques du court-métrage à Tunis) du 3 au 9 septembre 2022 à la Cité des Sciences de Tunis.

Placé sous le signe de la francophonie et de la formation aux métiers du cinéma, le festival a pour ambition d’accompagner les jeunes et de leur proposer des opportunités de formation et de reconnaissance de leur œuvre cinématographique.

“CINEMANA” vise à contribuer à la création d’un réseau cinématographique représentatif de toutes les régions de la Tunisie à travers l’initiation aux différents métiers du cinéma, la promotion des talents des jeunes réalisateurs et la confirmation de leur vocation.

Les soumissionnaires sont très souvent des étudiants dans les domaines de l’audiovisuel, des beaux arts ou membres actifs dans des clubs de cinéma ou associations culturelles. Ils ont entre 16 et 30 ans et viennent de toute la Tunisie : Tunis, Gabès, Le Kef, Sousse, Ben Arous, Nabeul, Bizerte, Kasserine, Sfax…

Une partie des jeunes qui assisteront aux formations sont membres très actifs dans des associations régionales comme “Sicca Jazz” au Kef, “Nomad 08 REDEYEF” de Metlaoui-Gafsa, “Art Maknassi” de Sidi Bouzid, la FTCC de Gabes, la Faculté de Lettres et l’Association Cinéma de Kairouan.

Pour cette édition, parmi les 80 courts-métrages tunisiens soumis, 15 ont été sélectionnés pour la compétition officielle et 11 pour le volet de projection hors-compétition.

Les films primés bénéficieront de l’un des 6 prix en jeu, allant jusqu’à 2.000 DT et un accompagnement par des professionnels du métier pour la réalisation d’un futur film.

Le jury de la compétition officielle est composé du réalisateur Mourad Ben Cheikh, l’universitaire Lamia Horrigue et l’actrice Saoussen Maalej.

Des masterclass ouvertes au public seront animées par Slim Larnaout, producteur et réalisateur spécialisé dans les effets visuels, Hichem Ben Ammar, réalisateur tunisien, Nassim Regichi, spécialiste des effets spéciaux physiques et Nidhal Chatta, producteur et réalisateur tunisien.

L’événement est gratuit. Les rencontres, masterclass, projections et le concert de Yasser Jradi sont ouverts à tous.

Organisé par l’Alliance française de Tunis, acteur principal du Sommet de la francophonie 2022, l’événement a pour partenaires l’organisation internationale de la francophonie (OIF), le gouvernement princier de la Principauté de Monaco et la Cité des sciences de Tunis.