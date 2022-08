Huawei Tunisie vient de signer deux partenariats stratégiques autour du « Huawei Tunisia Spark Program », programme international de soutien aux startups.

Ces partenariats ont été signés en présence de Adnane Ben Halima, vice-président en charge des relations publiques de Huawei Northern Africa, et Hong Liang, directeur général adjoint de Huawei Tunisie.

Hong Liang et Hichem Turki, directeur général de Novation City, ont signé le partenariat le 18 août 2022 à la Technopole de Sousse ; Novation City étant un Pôle de compétitivité basé Sousse qui a pour objectifs de développer un écosystème d’innovation dans le secteur mécatronique et de renforcer des activités à haute valeur ajoutée, ville numérique, transport intelligent, usine intelligente.

Dans ce cadre, Novation City a mis en place plusieurs programmes d’incubation et d’accélération thématiques et personnalisés qui visent à accompagner des jeunes talents tunisiens : STARTI4 pour l’industrie 4.0, AI Garage et AI Factory pour l’intelligence artificielle, S-Drive pour le transport intelligent.

Huawei Tunisie a également signé une convention, le 24 août 2022, avec CostarT, représentée par Ghazi Mhiri, coordinateur de programme à la Technopole de Sfax.

CoStarT est le 1er incubateur à Sfax, lancé par la Technopark de Sfax qui vise à dynamiser la création de start-up dans le domaine de l’informatique et du numérique et créer un environnement qui permet aux entreprises de concentrer leurs efforts sur la création et le développement de leur Projet grâce à un réseau de partenaires multidisciplinaires et d’experts en affaires.

L’objectif du programme Spark, qui a été officiellement lancé le 15 juillet 2022, est de faire bénéficier les startups éligibles des ressources Cloud gratuites, d’une formation technique et d’un soutien spécialisé, tout en permettant de profiter des opportunités commerciales de l’écosystème Huawei Cloud.

Adnane Ben Halima a déclaré : « Le programme Spark vise à aider les startups à se développer. En plus du support technique, l’objectif est également de les faire participer à des événements internationaux afin de leur donner plus de visibilité. Nous espérons qu’il y aura des startups tunisiennes qui vont briller, et que le résultat global du programme sera satisfaisant ».