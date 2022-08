Le ministère de la Santé présentera plus de 10 projets dans le secteur de la santé au cours de la tenue de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8) à Tunis, les 27 et 28 août 2022. C’est ce qu’a affirmé le ministre de la Santé, Ali Mrabet, qui s’exprimait lors d’une conférence, le 26 courant, sur “l’innovation et les personnes à besoins spécifiques” au Centre international d’études, de recherches, de documentation et de formation sur le handicap ” Besma ” dans le cadre des activités parallèle de la TICAD8.

Parmi ces projets, figure notamment la création d’un département de laboratoires qui comptent toutes les spécialités à l’hôpital Charles Nicolle de Tunis, avec un financement japonais, a précisé Mrabet.

Le ministère de la Santé œuvre aussi à créer un projet de fabrication de médicaments, de tests rapides et de pansements, a-t-il ajouté. Ces différents projets seront présentés en marge de a TICAD8.

Mrabet a estimé que la tenue de la 8e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique en Tunisie représente une opportunité pour le financement de projets de développement dans le secteur de la santé au service du citoyen tunisien et en tant que pôle de santé dans le continent africain.