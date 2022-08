Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied, a reçu, vendredi 26 août 2022, Abraham Byanyima, directeur exécutif de la Banque de commerce et de développement d’Afrique orientale et austral – TDB (Trade Development Bank), accompagné de Harisson Addo-Obiri, chargé de relations avec les investisseurs, en visite en Tunisie pour participer à la 8ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8).

L’entrevue a constitué une occasion pour exposer les missions et les activités de ladite banque, ainsi que les prestations financières qu’elle offre, dont le financement de projets, notamment dans le domaine des infrastructures, des transports, des industries manufacturières et du commerce extérieur dans les secteurs public et privé.

Byanyima a fait savoir que la banque concentre ses activités sur le financement des opérations d’investissement, surtout dans les pays membres de le COMESA, étant donné que de nombreux pays de cette organisation contribuent au capital de la banque.

Dans ce cadre, il a invité la Tunisie qui vient d’intégrer récemment le COMESA à s’affilier à cette institution financière. Il a fait part, en outre, de la disposition de son institution à étudier les propositions de financement de la Tunisie dans les secteurs public et privé, et à fonder les piliers d’un partenariat fructueux entre les deux parties.

Pour sa part, Samir Saied présenté les activités qui pourraient constituer le noyau d’un éventuel partenariat entre les deux parties, telles que l’infrastructure et la contribution au financement de fonds d’investissement pour les PME, afin qu’elles puissent développer leurs activités.

Il a souligné, par ailleurs, la nécessité de poursuivre les consultations entre les deux parties dans la période à venir, dans le but de parvenir, concrètement, à lancer une coopération bilatérale fructueuse.